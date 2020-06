Partizan kreće u napad na titulu, ali ko odlazi? ''Najbolje bi bilo da ga prodamo, ali...''

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da niko u klubu nije zadovoljan rezultatima iz ove sezone, ali je istakao da sada može da obeća borbu za trofeje u narednoj.







"Rezultatski nismo zadovoljni. Ja prvi, sigurno ni ljudi u klubu, pretpostavljam ni navijači. Poslednjih godina se priča za Partizan prelama na jednoj utakmici i verovatno bi bilo drugačije da smo uspeli da dobijemo u sredu. Rezultatski nismo uspeli da ostvarimo ostvarili ono što smo želeli. Glavni krivac za sve to sam ja", rekao je Milošević u razgovoru s novinarima na stadionu Partizana.



"Bilo je dosta stvari koje smo uradili u prethodnom periodu dobro, suočavali smo se sa nizom teškoća. Mislim da smo sada, bez obzira na situaciju sa trofejima, u boljoj poziciji nego što je bila ona u martu prošle godine. Analiziraćemo stvari koje smo mogli i morali bolje. Mada, ja sam vraćao film dosta u poslednjih par dana, vrlo teško da bih neke odluke donosio drugačije", dodao je on.



Kako je istakao, on je formirao tim uz podršku uprave kluba.



"Mislim da smo napravili odličnu bazu za sledeću godinu. Realno je da tek sad očekujemo neke veće stvari, pogotovo kad je u pitanju liga i da nije bilo realno prošle godine obzirom na taj prelazni rok kakav smo imali... Ne smem ni da zamislim šta bi nam se desilo da nismo ušli u Ligu Evrope. Realno, nije bilo za očekivati da uđemo u borbu za tri trofeja u takvoj situaciji. Sada to jeste", rekao je Milošević.



"Sada mogu da obećam borbu za titulu od prvog do poslednjeg minuta, ne utakmice, jer ćemo mnogo više igrati na rezultat nego na lepotu", naveo je Milošević.

Partizan sada očekuju kvalifikacije za Ligu Evrope.



"Umesto osam utakmica, imaćemo samo četiri. Ako uspemo da zadržimo fokus na te četiri utakmice i uz malo sreće, možda će ovo biti i lakše nego prošle godine. Očekujem da nama bude lakše jer imamo namešteniji tim nego prošle godine kada smo ga u hodu pravili", rekao je Milošević.



On je ponovio da Partizan sada ima tim da se ukljući u borbu za titulu.



"Moramo da imamo u vidu novi sistem kvalifikacija i može da se desi da ne prođemo u Ligu Evrope što je sad velika lutrija, ali smo u poziciji da imamo vrednost u igračkom kadru i da i finansijski izdržimo sezonu čak i da ne udjemo u Ligu Evropa. Domaća takmičenja moraju da nam budu prioritet u narednoj sezoni. Tu više nemamo opravdanja", istakao je Milošević.



Kada je reč o prelaznom roku, on je u Partizanu praktično završen.



"Imamo kompletiran tim za sledeću sezonu. Treba da vidimo pet-šest naših klinaca... Razmišljamo i gledamo neke igrače na pozicijama gde može da se desi da neko ode, za koje već imamo ponude", rekao je Milošević.

Novinari su potom konkretno pitali za Filipa Stevanovića.



"Za nas bi najbolje bilo da ga prodamo, a da ostane sa nama kao što je bilo sa Strahinjom Pavlovićem. To bi bilo najmanje bolno, a nama bi dosta stvari završilo", rekao je Milošević.



Partizan će pripreme za narednu sezonu početi 4. jula.