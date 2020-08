Partizan im duguje, a oni: "Nemamo nameru da potražujemo novac dok se Partizan ne oporavi"

Na spisku onih koji potražuju novac od Partizana nalazi se i jedna firma koja je generalni sponzor ekipe TSC iz Bačke Topole. U pitanju je iznos od 100 hiljada evra



"Možemo da potvrdimo da FK Partizan duguje telekomunikacionoj kompaniji SAT-TRAKT, koja je generalni sponzor FK TSC, iznos od 100.000 evra", rekao je izvor "Telegrafa" iz TSC-a.



"Sat-Trakt nema nameru da potražuje taj dug dok se Partizan finansijski ne oporavi i to je isključivo odluka Sat-Trakta-a. FK TSC, inače, ima odličnu dugogodišnju saradnju sa Partizanom, kao i sa Crvenom zvezdom", rečeno je iz kluba.



Usporeni su radovi na novom sportskom komleksu, ali nije razlog taj što Partizan duguje 100 hiljada evra, već je u pitanju pandemija.



"Najteži, grubi radovi na stadionu su završeni, a sada se izvode unutrašnji radovi, postavljanje instalacija. S obzirom na to da je pandemija usporila dinamiku radova, verujemo da ćemo uspeti da ispunimo plan da stadion završimo do početka sledećeg prvenstva i da tada zaigramo u Bačkoj Topoli na modernom stadionu, kako utakmice domaćeg prvenstva, tako i evropske mečeve", rekli su iz kluba.