Partizan i Voša, kuća je kuća, Beograđani navijaju za svog Sašu, Novosađani za Rockova!

Partizan mora da prođe Šalrou u gostima, istini za volju, kada pogledate igru u Moldaviji neće biti nimalo lako, ali moguće je da će imati više prostora za igru.



U slučaju da ostvare pobedu u Belgiji, biće u meču plej ofa domaćini.



Naime, čekaće boljeg iz duela Apolona i Leha. Nijedna ekipa nije loša, ali nije ni neko protiv koga se ne može igrati. Koliko je domaći teren u ovim okolnostima prednost teško je reći, no, kada uzmete u obzir da su mogli da igraju protiv španske Granade, AEK-a ili Sent Galena, nemaju pravo da budu nezadovoljni.



Apolon je izbacio OFI na Kritu, kiparski klubovi retko dobijaju u gostima u Evropi, radi se o timu koji dugo nije bio prvak, ali je osvojio dva kupa u poslednje četiri godine, tu su u vrhu kao i svi kiparski timovi imaju dosta stranaca. Bivši fudbaler Partizana Saša Marković igra za Apolon, kao i Đorđe Denić koji je na pozajmici iz Rozenborga. Stigao je i bivši golman niškog Radničkog Aleksandar Jovanović koji je debitovao za reprezentaciju Srbije.



Tu su naprav no i Rumuni, Portugalci, dva španska igrača, Argentinac Saketi koji je neka vrsta klupske legende. Apolon je pre dve godine prošao u LE grupnu fazu, prošle sezone ih je napunio PSV u plej ofu. Pre OFI, razbili su Saburtalo iz Gruzije.



Leh će biti težak rival za Kiprane, preslišali su Hamarbi u gostima, radi se o vicešampionu Poljske, lige koja je jača od naše, dugo su u vrhu, praktično u ovoj deceniji su jednom bili prvaci, ali su stalno u top 3. Leh je u LE u grupnoj fazi igrao pere četiri godine, prethodnih sezona ispadali su od Utrehta, Genka...







I oni imaju dosta stranaca i jednog našeg igrača, Đorđa Crnomarkovića, koji je igrao za niški Radnički, Čukarički i Javos, od poznatih igrača tu su Kravec, koji je na pozajmici iz Leganjesa, češki reprezentativac Sikora, imaju još dosta stranaca.



Noveški div Rogne je kapiten tima. Štoper je igrao i za reprezentaciju, ali i Seltik i Vigan.



Oba rivala su teška, možda su Kiprani bolja varijanta jer je Partizan domaćin, ali Apolon je dobio OFI...



Što se Vojvodine tiče, isto će biti domaćin, ali treba proći Standard.



U goste će ili komšije Fehervehar ili francuski Rems. Na golu Francuza je naš Rajković, ekipe iz ove zemlje ozbiljno shvataju kvalifikacije, dobili su Servet, imaju dosta stranaca, veliki potencijal u igračima iz Afrike. Bili su šest prošle godine, poznati po granitnoj odbrani, ali su loše startovali, bod iz dva meča.





Mađari su slavili protiv Hibernijansa sa Malte, svakako bi bili lakši protivnik od Francuza, radi se o timu koji je osvojio dve titule u pet godina, ali i kup, u vrhu su, radi se o nekadašnjem Videotonu koji je igrao finale kupa UEFA nakon što su izbacili Partizan i Željezničar 1985.









Bivši golman Voše Rockov je sada u mađarskom timu, imaju par Brazilaca, tu je i bosanski reprezentativac Hodžić koji je igrao za Dinamo, ali i kapiten Nemanja Nikolić, reprezentativac Mađarske. Podsetimo on je igrao za Sentu kao klinac, majka mu je Mađarica, upravo u Videtonu je napravio veliku karijeru, a igrao je u MLS za Čikago tri sezone...



Veliki broj Srba je igrao za ovaj klub, pomenimo Danka Lazovića, vraću Šćepović, nastupao je i Bojan Đorđić, kao i veliki broj fudbalera sa prostora ex-YU.



Svakako da je Rems favorit, ali Mađari nisu naivni, mada nema sumnje da bi Voša priželjkivala "Videoton" na svom terenu u borbi za LE.