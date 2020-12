Partizan furiozno završio jesen!

Čini se da pauza u prvenstvu za Partizan dolazi u najgori mogući čas jer su u velikoj formi u ovom trenutku.Videli smo iznenađenje u sastavu Partizana, Stanojević je ostavio Zdjelara na klupi, a pored toga nije bilo ni Jojića, dok je najveće iznenađenje to što nije bilo Stojkovića iako je bio najavljen, razlog je temperatura koju je dobio sat vremena pre utakmice.Crno-beli su krenuli silovito, prečku je pogodio Asano u 9. minutu, a potom su svoje udarce oprobali Stevanović, Holender pa ponovo Stevanović.I onda 24. minut, gol u mreži Zečevića, crno-beli su izveli sjajnu akciju preko Sume i Asana, sačekao je Gvinejac Japanca koji je opravdao svoj nadimak - Jaguar, došao do gola, nije mu smetao ni loš teren i odskakanje lopte, poslao je milimetarski precizan šut u mrežu od stative. Nekoliko dobrih akcija Partizana i u završnici, Asanova štikla za Sumu, potom i penal za crno-bele u 41. minutu. Siguran izvođač Natho, 2:0 za crno-bele. U nastavku u 59. minutu novi gol u mreži Mladosti, a ponovo je Suma provozao svoje rivale, poslao loptu Obradoviću koji ne greši, šutira veoma jako i precizno za 3:0. Zečević je do kraja meča dobro intervenisao u par navrata, a napominjemo i potez trenera Stanojevića koji je zamenio Holendera, Sumu i Natha, da bi pružio šansu omladincima Joviću, Štuliću i Lazaru Pavloviću.