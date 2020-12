Partizan "blindira" još jednog vezistu, "crno-beli" pronašli napadača?

Pred Partizanom je još jedna prilika da izvrši određene promene u igračkom kadru, što je najavio i trener Aleksandar Stanojević.Pregovori oko produžetka saradnje sa Sašom Zdjelarom su uveliko u tok, a Telegraf saznaje da će novi ugovor biti ponuđen i Aleksandru Šćekić.Stručni štab je izričit u nameri da sačuva reprezentativca Crne Gore i pored interesovanja nekoliko klubova iz Azije, no za razliku od Zdjelara koji bi mogao da ode u slučaju dobre ponude već u januaru, to verovatno neće biti slučaj sa Šćekićem.Što se dolazaka tiče, Informer prenosi da je Partizan zainteresovan za fudbalera Metalca Prestiža Mbungua.Korpulentni napadač ima 20 godina i skrenuo je pažnju na sebe veoma dobrim igrama, kao i činjenicom da će do kraja naredne sezone biti bonus igrač.Može da pokrije sve pozicije u navali, za njegove usluge se navodno interesuje i Crvena zvezda posle sedam asistencija i jednog gola na 18 nastupa u ovoj sezoni.