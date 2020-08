Pao dogovor, Zvezdi od Rusa 300.000 evra!

Branko Jovičić se vraća u Rusiju.Kako je potvrdio Žurnal , Crvena zvezda je faktički dogovorila sve oko transfera Branka Jovičića u Ural. Prema ovom izvoru, obeštećenje će iznositi 300.000 evra.Ovo nije nova vest, od ranije se zna da Jovičić napušta Crvenu zvezdu, ali je zanimljivo da su crveno-beli pristali na prvu sumu Rusa, kako bi olakšali njegov odlazak.Jovičić ima ugovor do juna sledeće godine, što je i dodatni razlog da se lakše postigne dogovor.On je u karijeri već nastupao u Rusiji, pošto je od 2014. do 2017. nastupao za Amkar iz Perma.Prethodno je branio boje Borca iz Čačka.Podsetimo, on je imao problema sa povredama, ligamenata kolena, zbog čega možda i nije pokazao sav svoj potencijal, koji je još kako bio vidljiv pre povrede...