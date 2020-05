Pao dogovor, Lalat potpisuje!

Vojvodina i Nenad Lalatović pronašli su zajednički jezik i u narednim danima potpisaće obnovu saradnje.Kako je preneo Žurnal , sve je dogovoreno, ugovor je na stolu, a potpisaće ga najkasnije do ponedeljka.Ovo je još jedna potvrda da na "Karađorđu" imaju veliko poverenje u rad Nenada Lalatovića, koji će gotovo sigurno vratiti Vojvodinu u Evropu.Voša je trenutno treća na tabeli sa 55 bodova, tri manje od Partizana, sa kojim će se boriti i za drugo mesto. Ipak, ne treba još uvek otpisivati TSC koji ima 50 i do kraja će se boriti za Evropu.Podsetićemo i na to da je Voša sa Lalatovićem bila najbliža grupnoj fazi Lige Evrope, pošto je u sezoni 2016/17 zaustavljena u plej ofu od AZ Alkmara.Nakon potpisa novog ugovora ciljevi su jasno - drugo mesto, a potom i grupna faza Lige Evrope!