Pantelić rekao javno sa kim se pregovara!

Ko će biti novi selektor reprezentacije Srbije?



I dalje je nejasno, možemo opisati trku za stolicu naše reprezentacije i kao trku Formule 1 u kojoj se vodeći u trci često smenjuju.



Na pol poziciji je bio Piksi, potom je on ostao daleko iza Vladana Milojevića, da bi se Dragan Stojković vratio na čelnu poziciju pre 20-ak dana kada je gostovao na K1 televiji kod Jovane Joksimović.



Potom je lidersku poziciju od Piksija preuzeo Savo Milošević, a danas se umešao u borbi za pobedu Slaviša Stojanović koji očigledno ima dobar finiš.



Ipak, Savo Milošević je veoma brzo izgubio lidersku poziciju na koju se vratio - Dragan Stojković.



Tako makar kaže potpredsednik FSS-a, Marko Pantelić.



"Kao neko ko je dobio mandat od Izvršnog odbora FS S da predloži selektora, a iza svega stojim svojim imenom i prezimenom, želim da istaknem da fudbalska Srbija, od severa do juga, želi Dragana Stojkovića za selektora", rekao je Pantelić Tanjugu.



"Sa Piksijem su obavljeni razgovori i nije sporna njegova želja, ali mora o svemu da razmisli jer poznato je da ima obaveze u Kini. I to je jedina istina kada se radi o izboru selektora nacionalnog tima. Dragan Stojković je bio i ostao naš prvi izbor, razgovarali smo otvoreno i svi bismo bili srećni kada bi se prihvatio selektorskog posla", objasnio je Pantelić.



Rekao je i da očekujemo uskoro odgovor od strane Piksija.









"Očekujemo narednih dana Stojkovićev odgovor, nadamo se pozitivan, i to je jedini razlog zašto još nismo izabrali novog selektora. Savez, znači, nije sporan, Srbija hoće Piksija, odluka je samo na Piksiju. Sve bi, dakle, trebalo da bude poznato u narednih nekoliko dana, jer iskreno više nemamo vremena da čekamo i mora uskoro da se izađe sa definitivnim predlogom pred IO FSS", istakao je Pantelić.



Dakle, kraj ove zanimljive trke je blizu, pa da vidimo ko će osvojiti trku za VN Srbije.