Pandemija pravi Zvezdi ogroman problem, uskoro prve mere štednje, na udaru stranci!

Pandemija Korona virusa uticaće i na svet fudbala, naročito kada su u pitanju finansije klubova.To neće zaobići ni Crvenu zvezdu koja se spreman za totalni zaokret u transfer politici kada je u pitanju dovođenje stranaca.Kako prenosi Kurir , Zvezda razmišlja o tome da ubuduće strane fudbalere dovodi isključivo prvo na jednogodišnju pozajmicu sa pravom preče kupovine.Dolazak Dejana Stankovića ogolio je činjenicu da su "crveno-beli" promašili sa nekoliko pojačanja iz inostranstva, samo na dolazak Tomanea, Matea Garsiju, Van la Paru i Žandera klub je potrošio oko 4.000.000 evra.Kada se na to dodaju i plate koje idu i do 500.000 godišnje po igraču, jasno je da Zvezda mora da preduzme neke mere.Generalni direktor Zvezdan Terzić održao je sastanak sa sportskim direktorom Mitrom Mrkelom i trenerom Dejanom Stankovićem sa kojima je i došlo do dogovora što se tiče stranaca.Klubovi širom sveta moraće da smanje plate igrača, to neće zaobići ni šampiona Srbije, pa Kurir tako piše da više neće biti realno da neki fudbaler u Srbiji zarađuje 50.000 evra mesečno.