Pančev posle 28 godina otkrio kardinalnu grešku kada je odlazio iz Zvezde...

Darko Pančev je dao zanimljiv intervju za fudbalski portal Gol, u kom se prisetio svog odlaska iz Crvene zvezde i kardinalne greške koju je tada napravio.



Darko Pančev je bio drugi u izboru za "Zlatnu loptu", odmah iza Žan-Pjera Papena iz Marseja, dok je "Zlatnu kopačku" osvojio sa 34 gola u sezoni 1991/92.



Kako danas kaže, tada je imao ponude najvećih evropskih klubova, Real Madrida, Krojfove Barselone, Fergusonovog Mančester Junajteda, ali je on odlučio da ode u Inter.



"Moja najveća greška bila je prelazak u Inter. Otišao sam u tim sa veoma lošom atmosferom, koji igra defanzivan fudbal. Kao strani fudbaler, bio sam bez podrške i svi su gledali su me drugačije, pa sam imao problema da se prilagodim. Greška je samo moja, jer sam mogao da biram između Reala, Barselone, Mančester Junajteda i ostalih vrhunskih timova koji su me tražili u to vreme", rekao je Pančev.



Kako kaže, problem su bili i mediji, koji tada nikako nisu bilo blagonakloni prema stranim igračima.



"Nisu bili pristojni uopšte, naprotiv, uvek su stali na stranu Intera, a protiv mene. Ja sam bio sve vreme žrtva", dodao je Pančev.





Makedonski fudbaler je u Inter otišao 1992. godine, kao 27-godišnjak i u Interu je bio do 1995. Potom je jednu polusezonu proveo na pozajmici u Lokomotivi Lajpcig, da bi se zatim preselio u Fortunu iz Dizeldorfa i Sion, gde je završio karijeru 1997. godine.