Ovo su sastavi u Humskoj, šta će biti sa Stojketom?!

Fudbaleri Partizana i OFK Bačke zatvoriće večeras deveto kolo Linglong Superlige, a startne postave su već objavljene na zvaničnom sajtu Superlige.





Partizanovu mrežu ponovo će čuvati Aleksandar Popović, Nemanja Stevanović ponovo čeka šansu sa klupe, a kapitena Vladimira Stojkovića ponovo nema u protokolu. Znate već da je on do sada branio na evropskim mečevima, a sada kada tih mečeva više nema do sledeće sezone, postavlja se pitanje kada ćemo Stojkovića opet videti na golu, možda samo protiv Crvene zvezde narednog meseca...?





Što se ostalih tiče, nema Filipa Stevanovića zbog povrede, pa će drugi Partizanov ''bonus igrač'' u ovom meču biti Denis Stojković.







Partizan: Popović – Miljković, Vitas, Banjak, Urošević – Zdjelar, Natho – Marković, Suma, D. Stojković – Sadik.







Klupa: N. Stevanović, Vujačić, Pavlović, Šćekić, Ostojić, Štulić, Čolić, Matić, Lutovac, Smiljanić.





OFK Bačka: Milojević – Veselinović, Klisura, Zdravković, Jovanović – Eskić, Škorić – Pantić, S. Stojanović, Njamculović – Ratković.

