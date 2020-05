Ovo su baš teške reči, Binić omalovažio Koromana!

Iako se fudbal još ne igra na terenima Super lige i Prve lige Srbije, veoma je zanimljivo van njega.



Ognjen Koroman, nekadašnji reprezentativac i član Crvene zvezde, sada je trener Smedereva u Prvoj ligi Srbije i juče je pokrenuo pravu lavinu svojim objavama na Fejsbuku i Instagramu o čemu ste čitali juče na našem portalu.



Nekoliko uzvratnih poruka Zvezde i Koromana, čak su se u raspravku uključili iz Partizana, a sada je red došao na - Dragišu Binića.



"Ognjen Koroman je posle napada na sve i svakoga, definitivno u problemu sa postigračkim identitetom", rekao je Binić u izjavi za "Tanjug".



"Slučaj Ognjena Koromana na žalost nije usamljen. Nije ni prvi, a verovatno ni poslednji, koji za svoje traume po završetku igračke karijere krivi sistem i ljude koji savesno i odgovorno obavljaju svoje poslove. I ranije se dešavalo da ljudi jednostavno "puknu", a sve je to rezultat nezadovoljstva, pre svega, na ličnom planu. Koroman je trenutno samo trener u pokušaju, traži svoje mesto pod suncem. I to je lepo, imamo mnogo mladih trenera koji se edukuju i rade u klubovima, ali ako je mislio da na ovakav način privuče pažnju i potraži neku prečicu, onda nije izabrao dobar put", rekao je Dragiša Binić.



Dragiša Binić je istakao i da je Koroman i kao igrač bio bez dlake na jeziku.



"Da, ali setimo se kako i kada, u kojim situacijama. I tada je, rekao bih, gledao samo neki svoj interes, bez obzira što je trpeo kolektiv. Na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. bio je obeležen, zajedno sa još jednim, možda dvojicom igrača, da narušava atmosferu. Znamo svi koje su bile posledice, poraz od Argentine, kasnije Obale Slonovače. Zbog toga mislim da se i sada izleteo, jer ako želiš da pomogneš, onda svakako ovo nije pravi put".



"Ponavljam, promašio je temu. Pričao je o neuspehu reprezentacije, a mi smo posle plasmana na Svetsko prvenstvo u Rusiju na dobrom putu da posle dve decenije vežemo dva najveća takmičenja i izborimo put na sledeći EURO. Da li je to neuspeh?! Posle tri, četiri decenije svi superligaški stadioni dobili su travnate tepihe najnovije generacije....Mnogo je stvari koje su urađene i koje su u planu da se urade, ali mi ne bismo bili Srbi kada ne bi uvek imali neke klipove. I to od onih koji su zahvaljujući srpskom fudbalu i srpskoj reprezentaciji napravili inostrane angažmane i rešili svoju egzistenciju", zaključio je Binić.