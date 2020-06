Ovo nikada niko nije uradio - Reči zbog kojih Paun jednom mora postati selektor Srbije!

Kao što ste već ovog jutra imali prilike da čitate i premotate, Srbija je na današnji dan postala prvak sveta.



Četa Veljka Paunovića, tog 20. juna 2015. godine, pobedila je veliki Brazil u finalu rezultatom 2:1 i postala prvak sveta.



Pre tačno pet godina, Paunović je otkrio koji je bio ključni trenutak u kom je bio primoran da učini jednu neuobičajenu stvar kako bi podigao ekipu i poveo je ka pobedi.



Ako se sećate utakmice sa Mađarskom, u osmini finala, bili smo favoriti, gubili smo, a onda je Ivan Šaponjić odveo "Orliće" u produžetke, da bismo potom dva minuta pre kraja prošli među osam autogolom.



Upravo se na tom meču, dogodio ključni trenutak koji je promenio sve.



"Definitivno je trenutak kada smo primili gol od Mađara bio ubedljivo najteži udarac za ekipu. Usledilo je nekoliko minuta u kojima smo potpuno pali. Kako smo gol primili početkom drugog poluvremena, mogao sam da reagujem samo na terenu, odnosno sa klupe. I tada sam uradio jednu onako malo čudnu stvar – okrenuo sam se prema našim navijačima koji su trubili i rekao – ”TIŠINA SADA, MORAM NEŠTO DA IM KAŽEM”. To je bio prvi put u istoriji da je neko na taj način komunicirao sa publikom i dalo je rezultat", rekao je Paunović i nastavio:



"Samo sam i glasno viknuo – SAMO NASTAVI ISTO, I VERUJ VIŠE NEGO IKAD, I – GAZI! I onda sam se opet okrenuo ka navijačima i rekao ”sad svirajte, nastavite sa pesmom”. I to je to, nastavi, igraj do kraja, pobednički mentalitet do kraja, a rezultat svega toga bili su golovi u 91. i 118. minutu i pobeda od 2:1", naglasio je Paunović.













Kao i u svakoj ekipi, pravi treneri znaju da je svaki član jednako bitan. Neko zato što daje golove, neko zato što ih čuva, neko organizuje igru, ali tu je i ono najvažnije - ko pravi atmosferu. Heroji iza kulisa. Verovali ili ne, to je u "Orlićima" bio momak koji nije odigrao niti jedan minut - Radovan Pankov, sadašnji štoper Crvene zvezde.













Paun je kao iz topa odgovorio da je on bio taj "X" faktor:



"Raša Pankov! On je momak koji uz rezervne golmane, jedini nije imao priliku da igra. Ali, Raša je na svakom treningu, utakmici, bio toliko pozitivan i toliko uz ekipu da nije ni svestan koliko je bio značajan za tim. Žao mi je što nije imao prilike da igra, ali je i pored toga bio prava podrška i momcima i stručnom štabu. Kad god je bila potrebna ona mala, ali ključna iskra paljenja dobrog ambijenta, on je to bio. Momak iz senke koji je bio toliko važan i koji je zaslužio podjednako tu zlatnu medalju sa najvećim mogućim natpisom svetskog prvaka", rekao je Veljko Paunović.





Ako na to dodamo da je Paunović na prvom okupljanju "Orlića", igračima pustio video sa SP iz Čilea, kada je ona čuvena generacija postala prvak sveta, da je tada rekao "ovako ćemo i mi". Da je imao cilj i što je još važnije - način i put da do njega dođe. Bavio se detaljima, imao je prave pomoćnike u stručnom štabu. Bio je strpljiv, vatren, a opet sistematičan i pravi pedagog. Projektu "Novi Zeland" posvetio je tri godine. Svaki dan, oko 1000 dana. Tako se postaje prvak sveta.





Nama ostaje nada da ćemo još nekada, imati ovakav jedan tim. I ne, ovo nije kritika na račun reprezentativaca i A selekciju, već jednostavno, želja da Srbija ima ovakvu želju, strast i emociju da fudbal ponovo bude broj jedan. Jer, to je oduvek i bio.