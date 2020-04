Ovaj momak ne gubi vreme! Prešao iz Partizana u Zvezdu, a sada ima novi cilj!

I dok mnogi ne znaju šta će od dosade jer moraju što duže da ostanu kod svojih kuća tokom pandemije koronavirusa, talentovani vezista Crvene zvezde Martin Novaković je i ovih dana veoma aktivan.





Devetnaestogodišnji fudbaler koji je pre godinu dana izazvao pažnju prelaskom iz omladnaca Partizana u redove Crvene zvezde, veliku pažnju posvećuje i svom obrazovanju.





Novaković je student prve godine Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu na 'Univerzitetu Singidunum', a u poslednjih mesec dana predavanja sluša posredstvom interneta.





''Veoma sam zadovoljan kako mi ide za sada. Predavanja i kolokvijume zbog novonastale situacije imamo onlajn, ali inače sve normalno posećujem i izvršavam svoje obaveze. Profesori mi izlaze u susret zbog fudbalskih obaveza, kada je to neophodno, tako da uspevam sve da uskladim. Nije mi naporno, već mi pričinjava zadovoljstvo što sam aktivan na oba polja'', objašnjava Novaković u razgovoru za Zvezdin klupski sajt.





Otkrio je i šta mu se najviše dopada na fakultetu.







''Nije floskula, zaista želim da znam što više stvari. Smatram da što više stvari znam i poznajem u suštini, život će mi biti lakši i to će biti bolje po mene. Sport je moj život, tako da se trudim da svaki detalj što se njega tiče dobro poznajem. To me najviše zanima. Na fakultetu dosta učim i o drugim sportovima i to mi se mnogo dopada.



Bitno je da svaki čovek, nevezano za to da li se bavi sportom ili ne, razmišlja o tome da bude akademski građanin. Mozak je vrlo važan u sportu i znam i na svom primeru koliko mi znači to što pohađam fakultet. Igram na poziciji u kojoj je vrlo važno da se razmišlja, čak i korak, dva unapred, a to što sam konstantno aktivan mi mnogo olakšava situaciju'', zaključio je Novaković.

