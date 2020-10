OTKRIVENO - On je Partizanova ''TOP'' zamena za Sadika!

Na 75. rođendan kluba,je ostao bez svog najboljeg strelca,, koga je prodao u špansku Almeriju za, prema nezvaničnim informacijama, devet miliona evra plus procente od naredne prodaje

Ali, navijači Partizana (valjda) ne bi trebalo da brinu za to ko će naslediti Sadika u špicu napada.

Kako je ovog popodneva preneo '' Telegraf '', to će biti 27-gfodišnji Francuz, koji je karijeru počeo u Pari Sen Žermenu, a potom ga je put vodio na pozajmice od Valensijena, preko Sent Etjena, Peskare do Utrehta, sa kojim je u leto 2018. godine i potpisao ugovor posle definitivnog rastanka sa PSŽ-om.