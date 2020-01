Otišao iz Partizana, ali je na rastanku imao šta da poruči!

View this post on Instagram

Sada već bivši igrač Partizana @zlatansehovic_17 potpisao je ugovor sa ekipom Maccabi Netanya FC iz Netanje. Levi bek crno-belih se oprostio ovim rečima: 'U Partizan sam došao sa 10. godina i pored svoje ovaj klub smatram svojom drugom istinskom porodicom. Veoma mi je teško što sam morao da odem, ali to je život i put svakog sportiste i fudbalera. Zahvaljujem se mojim saigračima koji su me uvek podržavali, savetovali i gledali kao sebi ravnog!.Hvala navijačima na punoj podršci od prvog dana i debija u crno-belom dresu. Vreme u Partizanu je najlepši period mog života do sada! Momci, puno sreće i u borbu za duplu krunu! Zlatan Šehović #fkpartizan #fkpartizanbeograd