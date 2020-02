Ostojić proslavio rođendan, želi kao Sale!

Nastavak sezone je pred nama, a Bojan Ostojić ga željno isčekuje.



"Iskren da budem, ne pamtim kada sam ovako željno čekao nastavak sezone. Mislim da smo se dobro pripremili i dobro odradili deo priprema u Turskoj i Kataru. Očekuje nas veliki posao do kraja prvenstva, ali mislim da ćemo mnogo bolje da igramo nego prošle polusezone", rekao je Bojan Ostojić za klupski sajt.



Atmosfera u timu je nešto što krasi ovaj Partizan, pa su taktičke zamisli trenera lakše primane k znanju.



"Prvenstveno je važno da mi dobro delujemo kao tim i da svaku šefovu zamisao možemo da sprovedemo na terenu. Niko se nije rodio naučen, sve se stiče vremenom i kroz iskustvo igre. Sve su to odlični momci počevši od Svete Markovića, Valijentea, Strahinje i Vujketa. Svi smo tu da se pomažemo i učimo jedni od drugih", kaže on.



Zadnju liniju crno-belih je pojačao i Uroš Vitas.



"Vitasa znam i kad je igrao u Radu. Reč je o dobrom igraču i odličnom momku. Iako nije imao kontinuitet utakmica, siguran sam da će dati sve od sebe i pomoći u daljem toku takmičenja na dva fronta. Tu smo da mu pomognemo", rekao je Ostojić.



Danas je Ostojić napunio 36 godina, a ističe i da bi voleo da dogura kao Saša Ilić, legendarni fudbaler Partizana.



"Zaista se nikada nisam bolje osećao i bio u ovako dobroj formi. Kod mene sve izgleda ide unazad. Ako ovako nastavim i ako me Bog sačuva od povreda, doguraću kao Saša Ilić", kaže Ostojić.



Štoper crno-belih nema dilemu šta mu je želja za rođendan.



"Samo zdravlje. Nama fudbalerima to deluje kao kliše, ali je zaista tako. Kada si zdrav možeši da se dokažeš, napreduješ, izboriš za svoju poziciju, a kad krenu povrede to je muka", rekao je on.