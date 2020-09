''Orlići'' - Od evropskih finala do mučenja sa Letoncima

Nadu u srpski reprezentativni fudbal često su vraćale nove generacije, svojim uspesima u mlađim kategorijama. Najupečatljiviji utisak ostavili su srpski omladinci, evropskom titulom 2013. godine u Litvaniji, pa titulom prvaka sveta na Novom Zelandu 2015, a uz njih, veoma zapažene rezultate imala je i U21 selekcija Srbije, koja danas nije na nekadašnjem nivou.



Očekivalo se dosta od najnovije generacije ''Orlića'' pred početak aktuelnog kvalifikacionog ciklusa, verovalo se da mogu do plasmana na Evropsko prvenstvo i pored lošeg starta, ali najnovije razočaranje protiv Letonije (2:2) najverovatnije znači da ih nećemo gledati sledeće godine na završnom turniru u Mađarskoj i Sloveniji.



''Orlići'' su na završnim turnirima bili veoma česti učesnici, i ne samo to, nego su na pojedinim šampionatima stizali i do samih završnica. Od kada Srbija nastupa kao samostalna država, najveći uspeh mlade reprezentacije je finale Evropskog prvenstva 2007. godine, pod vođstvom Miroslava Đukića.



Šampionat se igrao u Holandiji, a Srbija je u prvoj fazi EP igrala u veoma jakoj grupi sa Engleskom, Italijom i Češkom i osvojila prvo mesto za plasman u polufinale. ''Orlići'' su najpre golom Dejana Milovanovića savladali Italiju sa 1:0, u drugom kolu istim rezultatom Češku, pogotkom Boška Jankovića i već tada osigurali plasman i polufinale, pa poraz u trećem kolu od Engleske (2:0), nije doneo nikakve posledice.



U polufinalu u Arnemu, Srbija je bila bolja i od Belgije, slavila je sa 2:0 golovima Kolarova i Mrđe i tako se izborila za finale protiv domaće Holandije na ''Euroborgu'' u Groningenu. Tu već nije imala šanse, poražena je sa 4:1, a Mrđa je bio strelac jedinog gola za Srbiju.



Tri godine pre toga naš nacionalni tim, ali tada kao Srbija i Crna Gora, stigao je do finala U21 Evropskog prvenstva koje je igrano u Nemačkoj. Prvu fazu obeležio je trijumf nad Hrvatskom od 3:2, kada je Bane Ivanović bio junak trijumfa svojim golom u 86. minutu. Prethodno su Lazović i Lovre pogađali za SCG, a Eduardo i Kranjčar za Hrvatsku.

Potom smo izgubili od Italije sa 2:1, pa istim rezultatom savladali Belorusiju i plasirali se u polufinale. Tamo je usledila drama protiv Švedske, gol Marića u nadoknadi za izjednačenje na 1:1, pa trijumf posle penal serije. U borbi za titulu novi susret sa Italijanima, nadali smo se revanšu za poraz u grupi, ali ''Azurini'' su potvrdili da su bolji i pobedom od 3:0, golovima De Rosija, Bova i Đilardina osvojili titulu prvaka Evrope.



Najveći uspeh od U21 selekcija sa ovih prostora ostvarila je reprezentacija SFR Jugoslavije 1978. godine, kada je osvojila titulu pobedom u finalu nad Istočnom Nemačkom. Tada su se igrale dve utakmice u finalu, Jugoslavija je prvu dobila sa 1:0, u revanšu je bilo 4:4. U predvečerje raspada države, 1990. godine, još jedno finale za Jugoslaviju, ali ovoga puta poraz od SSSR-a u dva meča (4:2 i 3:1).





Na kraju, da se vratimo u sadašnjost. Večeras naši ''Orlići'' dočekuju Bugare od 20 časova, a o očekivanjima javnosti možda najbolje govori podatak da u medijima, čak ni na sajtu FSS, gotovo da nema reči o tom meču, kao da se i ne igra...