Opet po starom, Srbija bez pobede u Istanbulu!

Iako brojke to neće pokazati, Srbija je bila bolji rival u prvom poluvremenu, opasniji po gol, kada bi imali loptu odbrana protivnika je morala da napravi velike napore kako bi mreža ostala netaknuta.



Nakon nekoliko udaraca koji nisu bili pretnja Dmitroviću, Srbija stiže do gola. Akcija je trajala dugo, lopta je išla sa leve na desnu stranu i obrnuto, na kraju Ristić levicom pronalazi Sergeja koji rutinski pogađa glavom za 1:0.



Mogla je Srbija i do drugog gola da lopta nije prevarila Ristića koji je bio u odličnoj situaciji da postigne prvenac u dresu reprezentacije.



Već na startu drugog poluvremena nakon kornera Aleksandra Kolarova sa leve trane Nikola Milenković skače visoko, bio je veoma blizu i on da duplira prednost naše reprezentacije.



I onda se to i desilo, penal za našu reprezentaciju. Đuričić je prošao, ušao u kazneni prostor, izgubio loptu na koju naleće Sergej, malo ispred defanzivca Turske koji pravi faul. Mitrović koristi penal za 0:2.



Turska se vratila u meč veoma brzo.



Naš tim je izigran kod ovog gola Turske, akcija je trajala sigurno jedan minut, na kraju Čalhanoglu uspeva da odigra dupli pas sa saigračem i da pogodi gol našeg Dmitrovića.



Nakon toga Mitrović u velikoj šansi, nije bilo jasno da li je šutirao ili je želeo da proigra nekog u sredini, a lopta je od golmana Gunoka udarila samo u stativu. Imao je i Sergej udarac glavom koji je golman protivnika odbranio.



Na drugoj strani Under u velikoj šansi kada je Dmitrović odlično reagovao, spasio je naš tim izjednačenja.



Turska je uspela da se potpuno vrati u igru. Igrao se 76. minut, prethodno su i jedan i drugi selektor napravili ogroman broj izmena. Nakon prekida Turska traži penal, ali je u nastavku akcije Tufan uspeo da pogodi za 2:2.







Malo je falilo da Srbija povede, Lazović je pronašao Vlahovića, ovaj šutirao glavom, ali su Turci izbacili loptu sa gol-linije.



Do kraja je imalo prostora i za jedne i za druge, Turska je do kraja ostala i sa igračem manje kada je Jilmaz dobio drugi žuti karton. Ipak, promene nije bilo.