Ono što smo najavili, danas potvrđeno - Lalat krenuo u napad na Zvezdin tron! Ali, Partizan mu je opet tema...

''Biti ispred Partizana, TSC-a, Čukaričkog, Spartaka i ostalih i prići Zvezdi na samo šest bodova nije mala stvar. Priča se kako Zvezda beži Partizanu devet bodova, a Vojvodinu opet niko ne spominje, što smeta svakom našem navijaču i Novosađaninu.







Fudbal ne igraju samo Crvena zvezda i Partizan. Jako sam ponosan na to što smo trenutno drugi i prvi koji prate Crvenu zvezdu. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, a želja svih nas u klubu, kao i naših navijača, jeste da ostanemo na drugoj poziciji'', poručio je, između ostalog, trener Vojvodine Nenad Lalatović na današnjoj konferenciji za medije, pred sutrašnji meč 13. kola Linglong Superlige protiv ekipe OFK Bačke.





juče smo na ovim stranicama tu trku i najavili, pogotovo što uskoro sledi duel dve prvoplasirane ekipe, u 15. kolu, kada će Vojvodina dočekati Zvezdu i imati priliku da joj se potpuno priibliži. Ali, nije tačno da Vojvodinu niko ne spominje kao Zvezdinog konkurenta za titulu,, pogotovo što uskoro sledi duel dve prvoplasirane ekipe, u 15. kolu, kada će Vojvodina dočekati Zvezdu i imati priliku da joj se potpuno priibliži.





Protiv OFK Bačke Lalatović neće moći da računa na odličnog napadača Čovića, pod upitnikom je i mladi vezista Topić, a u ekipu se vraća Vukadinović.





Ali, Lalatović se onda ipak vratio na priču o - Partizanu i pobedama nad crno-belima u proteklom periodu.





''Tabela pokazuje da smo u ovom trenutku u boljoj formi od Partizana. To je veliki klub, sa sjajnim igračima i trenerom o kojem ne treba trošiti reči. Zaslužuju sve pohvale, ali činjenice kazuju da smo ih pobedili na poslednja tri meča i da smo trenutno tri boda ispred njih. U poslednje vreme, jesmo bolji od njih'', naglasio je Lalatović.





Potom se nadovezao i pričom o trci sa Zvezdom za prvo mesto.



''Ni kada smo pričali da želimo da osvojimo Kup, niko nas nije shvatao ozbiljno. U tome smo uspeli, pa zašto ne bismo osvojili i titulu? Ne mora da znači da će se svake godine smenjivati Crvena zvezda i Partizan kao na traci. Pojavio se neko treći, a to je Vojvodina.







Crvena zvezda nam beži šest bodova i dolazi nam ovde, a ja bih jako voleo da do tada ne napravimo nijedan kiks, pa da ovde odigramo jednu lepu derbi utakmicu i pokušamo da priđemo za još jedan korak bliže. Vojvodina je veliki klub i pripada joj da bude prvak Srbije, te se nadam da će se to u skorije vreme i desiti. Moj cilj je da sa mojom Vojvodinom i ove sezone osvojim trofej'', istakao je Lalatović i poentirao:





''Možda je iznenađenje da Partizan izgubi u Novom Pazaru, sa Asanom, Nathom, Sadikom i Sumom, jer to su igrači koji u Srbiji zarađuju veliki novac. Isto to važi i za remi Crvene zvezde protiv Javora. Kad Vojvodina izgubi na tako nekom gostovanju, to nije smak sveta, iako ja to tako doživljavam, jer smatram da moj tim može da pobedi svakog'', poručio je Lalatović.





Utakmica između Vojvodine i OFK Bačke igra se u petak od 18 časova u Novom Sadu, uz TV prenos na Areni Sport.





Ako Vojvodina sutra trijumfuje, Nenad Lalatović će postati trener sa najviše pobeda u istoriji ovog kluba. Do sada je upisao 61 pobedu na klupi novosadske ''Stare dame''.



-