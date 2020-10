Oni su iz Kragujevca i najpošteniji su klub u Srbiji!

Zanimljiva dešavanja u Trećoj kragujevačkog ligi.



Ekipa Hajduka iz Jovanovca je dočekala FK Kragujevac i poražena je na svom terenu rezultatom 1:6, ali jedan detalj je zaista ostao svima u sećanju na ovoj utakmici.



Šta se desilo može se pročitati na stranici Hajduka na Instagramu.



"Ako nas pitate šta je ostavilo najveći utisak u dosadašnjem toku prvenstva onda je to detalj iz prvog poluvremena utakmice sa ekipom FK Kragujevac.

Pri rezultatu 0:0, dečko koji je sakupljao lopte iza našeg gola, pokupio je loptu posle centaršuta misleći da je imala luk i već izašla sa terena.

Sudija dosuđuje indirektan udarac koji gostujući igrači izbacuju u gol aut i na iznenađenje svih vraćaju loptu našem golmanu!

Jedno sa sigurnošću možemo reći, da ne postoji ekipa koja čist zicer za postizanje gola ne bi iskoristila!

Ali to je ono što rukovodstvo FK Kragujevca forsira, to je taj fer plej i poštovanje svakog rivala.

Zato su im sva vrata otvorena, zato su prihvaćeni gde god se pojave, bez mrštenja i podozrenja protivničkih ekipa!

Zato svi imaju pozitivno mišljenje o njihovom radu!

Kapa dole braćo!!!", napisali su administratori starijeg kluba iz Jovanovca, sela u blizini Kragujevca koji ima čak dva kluba.