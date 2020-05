Oni su baš uporni, žele nazad Zvezdinog stranca, ali nemaju novca?!

Kako se bliži nastavak sezone, Mateo Garsija polako izbija u prvi plan u medijima.





Znate već da je Crvena zvezda uspela od zimus da smanji preveliki broj stranaca u ekipi, otišli su Van la Para i Žander, uskoro bi trebalo da se postigne sporazum i sa Kanjasom o okončanju saradnje, a sledeći na tom spisku najverovatnije će biti Garsija.





On ima ugovor do juna 2023. godine, ali od dolaska Dejana Stankovića minutaža mu je manja nego jesenas i deluje da bi i on mogao da napusti ''Marakanu'' znatno pre isteka ugovora.





Za njega je interesovanje pokazao Aris iz Soluna, čije je boje već branio pre dolaska u Zvezdu.





On je u Arisu igrao na pozajmici iz Las Palmasa, pa bi Grci sada ponovo da primene isti recept i da Argentinca vrate na još jednu pozajmicu.

-





Prema informacijama koje smo dobili iz Grčke, čelnici Arisa žele Garsiju ponovo u svojim redovima, ali nemaju dovoljno novca da otkupe njegov ugovor od Zvezde.





Tokom dana su se pojavljivale i informacije da bi oni rado trampili defanzivca Lindzija Rouza za Garsiju, ali je sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela jasno poručio da Zvezda ne želi Rouza, pa je ta opcija otpala





Ostala im je ova druga, koja se možda i ne čini toliko nerealnom...