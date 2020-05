Oni sanjaju dres Crvene zvezde, hoće li dobiti tu šansu?

Novopečeni prvotimci, dečaci rođeni 2002. godine - Ilija Babić i Uroš Blagojević, nosili su dres omladinaca u trening proveri odigranoj na pomoćnom terenu stadiona "Rajko Mitić".



Već sutradan, na zvaničnom klupskom sajtu govorili su o svom sledećem velikom snu - debiju za prvi tim Crvene zvezde.



Obojica se slažu oko razloga zbog čega su starije kolege slavile u proveri posle duge pauze.



"Videlo se da su iskusniji od nas. Takođe, moj utisak je i da su imali više snage, jer ipak smo mi omladinci, još uvek se razvijamo i stasavamo u fudbalere. To je presudilo da izgubimo na meču, ali mislim da smo ostavili korektan utisak", kaže Babić, dok Blagojević dodaje:





"Osetila se razlika u tome što su oni seniori, a mi juniori. Ostavili smo solidan utisak. Čast je uopšte što smo imali priliku da odmerimo snage, makar i u trening meču, sa seniorima Crvene zvezde. Svako od nas je zbog toga imao poseban motiv u smislu nametanja za prvi tim", rekao je Blagojević.











Posebno se istakao Babić svojim prodorima po levoj strani, što je samo motiv da nastavi da radi.



"Imao sam motiv da se nametnem. Ne samo ja, već kompletan tim. Svi mi želimo da igramo u prvom timu Crvene zvezde i ovo je bio odličan test da se pokažemo i dokažemo da zaslužujemo šansu. Mislim da se, bez obzira na rezultat, jesmo dobro pokazali i da su svi mogli da se uvere u to koliko smo kompaktan tim", ističe on.



Blagojević je zaključio da je divno ponovo vratiti se na teren.



"Prelep je osećaj vratiti se na teren i odigrati utakmicu, makar to bio trening meč. Čekali smo dugo na povratak, a ovo je bio sjajan način da se svi zajedno istrčimo i u prijateljskom maniru odmerimo snage. Zaista je bila porodična utakmica i rezultat je bio u drugom planu", zaključio je omladinac crveno-belih.