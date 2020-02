On ne propušta priliku za oštru kritiku, Sadik će proći kao Marin?!

Ove zime se mnogo govorilo o velikom interesovanju sa različitih strana za najboljeg strelca Partizana Umara Sadika, pominjao se i Napoli i navodno ponuđena suma od 12 miliona evra, ali Partizan je odoleo i ostao čvrst u nameri da zadrži napadača koji je jesenas odigrao ubedljivo najbolju polusezonu u dosadašnjoj karijeri.





Međutim, nisu svi impresionirani njegovim učinkom, a jedan od Sadikovih najoštrjih kritičara postao je - bivši predsednik Partizana Dragan Đurić.





On se oglasio u razgovoru za '' Kurir '' i tom prilikom izneo svoju prognozu da Partizan od Sadikovog narednog transfera neće zaraditi ni približno veliki iznos koji se ove zime pominjao.





''Kakva nam je odbrana?! Odakle sad neki tamo Sadik? Zapamtite šta ću vam reći, oko tog Sadika će biti toliko priče sve dok ne dođe leto, a onda će završiti k'o onaj Marko Marin. To samo može po Surdulicama da igra, ali ih nigde nema kad izađu ozbiljni protivnici u Evropi. Videli ste i Sadika i Marina, i šta su uradili'', pita se Đurić.





Kad je već pomenuo odbranu, podsetićemo da je Partizan ove zime već realizovao transfer Strahinje Pavlovića u Monako za 10 miliona evra plus bonuse.









Za Đurića ovo je bila idealna prilika da uputi nove kritike na račun uprave Partizana.





''Treba da stanu mirno kad ugledaju Sašu. On je poštovanje zaslužio svojim ponašanjem i trajanjem u klubu. Mogao je i on da igra po tim Kinama, arapskim zemljama i gde god još, ali on je ostajao da pomogne Partizanu. Kažu, potpisivao je ugovore i igrao za pare. Tačno! Igrao je za 3.000 evra mesečno, a danas kojekakvi uzmu i 50.000 evra i ne znaju da hodaju'', uverava Đurić.