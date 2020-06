On ima to što Zvezdi treba? Vraća se ''još jači i bolji''!

Još jedno kolo, svečana proslava titule prvaka i to je to za ovu sezonu od Crvene zvezde.





Ipak, prema najavama, do početka sledeće sezone nećemo dugo čekati, tek oko mesec i po dana, kada će početi novi ciklus kvalifikacija za evropska takmičenja.





Zvezda bi do tada trebalo da angažuje i nova pojačanja, možda pogotovo u napadu gde ovog proleća baš ''škripi'', iako trener Dejan Stanković na raspolaganju ima i Pavkova, Boaćija, Tomanea.





Momak koji silno želi da dobije šansu sledeće sezone je 20-godišnji Nikola Krstović , koji polako privodi kraju pozajmicu u Zvezdinoj filijali, Grafičaru.





''Drago mi je što sam deo ove ekipe koja je na pragu da osvoji titulu u Prvoj ligi Srbije. Ovde ima mnogo talentovanih momaka koji itekako zaslužuju sve ove postignute uspehe. Zvezdina deca su svakako budućnost srpskog fudbala i verujem da će mnogi napraviti dobre karijere. Srećan sam što sam pomogao ekipi, kao i uvek stavljam uspeh tima ispred ličnog, tako da sam se itekako uklopio'', istakao je Krstović, a prenosi Zvezdin klupski sajt.



Ove sezone je u dresu Grafičara u Prvoj ligi Srbije upisao šest nastupa, postigao dva gola, uz jednu asistenciju.

-

-

''Očekivao sam više golova, ali moram biti zadovoljan i ovim. Sve nas je poremetila situacija oko korona virusa, a taman smo ušli u pravu formu. Po povratku smo vredno trenirali, ali se ipak videlo i na meču sa Bačkom da nismo pravi i da će nam trebati vreme da uhvatimo formu. Ipak smo profesionalno pristupili i dali svoj maksimum. Fenomenalno mi je u Grafičaru, jer je svakom stalo do tima, a ne do ličnog uspeha'', objašnjava Krstović.



Sada mu ostaje nada da se Dejan Stanković dovoljno upozunao sa njegovim kvalitetima i da će ga već narednog meseca priključiti prvom timu Zvezde.



''Zvezda je moja ljubav od malena. Bio sam najsrećniji čovek na svetu kada sam dolazio i potpisao ugovor. Dajem svoj maksimum, ne samo na utakmicama, već i na treningu. Znam koliko mogu i koliko vredim. Kada sam u februaru “prešao” u redove Grafičara sam sebi zadao cilj, a to je da se u julu vratim još jači i bolji. Verujem u sebe, biću tu za moju Zvezdu, jer sam ja njen vojnik'', zaključio je Krstović, koji sa Zvezdom ima ugovor do juna 2023. godine.