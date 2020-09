Olimpijakos dovodi bivšeg reprezentativca Francuske, već je igrao protiv Zvezde!

Fudbalski klub Olimpijakos mogao bi u narednim danima da pojača vezni red, pošto je na pragu potpisa Francuz Jan Mvila.



Nekadašnji igrač Rena, Rubina iz Kazanja, Intera, Sanderlenda i sadašnji član Sent Etijena, mogao bi da bude novo važno pojačanje Pedra Martinsa.



Mvila ima 30 godina, a u Sent Etijenu je od 2018. i sigurno da poseduje kvalitet i iskustvo da zaigra za grčki tim.



On je i nekadašnja velika nada Francuske, prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji, dok je za A selekciju nastupio 22 puta od 2010. do 2012. godine.



On igra na poziciji zadnjeg veznog, a ostaje da vidimo da li će upravo on igrati protiv Crvene zvezde, ukoliko srpski šampion prođe Omoniju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.





Zanimljivo, on je igrao jednom već protiv Crvene zvezde, u kvalifikacijama za Ligu Evrope 2011. godine, kada je nastupao za Ren. Francuski tim je tada slavio u oba meča, 2:1 u Beogradu i 4:0 u revanšu.





Ostaje da vidimo da li će Mvila igrati i sada protiv Crvene zvezde, ako srpski šampion pobedi Omoniju, 16. septembra.