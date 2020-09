Oglasio se i predsednik sudijske komisije, direktna poruka ka Humskoj

Milan Karadžić, predsednik Sudijske komisije, oglasio se povodom današnjeg saopštenje Partizana.



On je odbranio arbitre i osudio žestoke kritike iz Humske na račun sudijske organizacije.



"Obaveštavam prisutne da organizacija na čijem sam čelu vrši vrlo detaljnu analizu svake utakmice, grešaka je bilo i sudije kao i svi mi mogu da pogreše. Svaki sudija se adekvatno ocenjuje i ko nije sudio dobro, neće biti ni delegiran. Svaki sudija želi da odsudi utakmicu najbolje što može, ali kad se krene sa vršenjem pritiska na arbitre od samog početka utakmice, potrebna je vrlo čvrsta mentalna snaga sudije kako bi mogao da se koncentriše na suđenje", poručio je Milan Karadžić, predsednik Sudijske komisije, koji je potom dodao:



"Zamislite kako je da kažete vašem igraču “ako budeš pogrešio u jednom pasu nećeš biti u timu”?! Zamislite da mi to kažemo sudiji, kakav je to pritisak... Sudijska organizacija konstantno radi na unapređenju suđenja sa ciljem svođenja grešaka na najmanju moguću meru. Molim vas za više optimizma i dobre i pozitivne energije kao i da se prvo okrenete sebi i potražite greške kod sebe pa tek onda u sudijama", naglasio je on.