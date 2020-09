Oglasio se Docić: ''Svi pričaju o crvenom kartonu, ali...''

"Kako je izgledalo, dobro je prošlo. Naravno, to su prve prognoze posle magnetne rezonance, čeka se mišljenje još nekoliko lekara, pa da ne prejudiciramo. Za sada, izgleda da je pukao unutrašnji ligament, napukla je i tibija, hrskavica je prilično oštećena, to je sve zabrinjavajuće. Ohrabrujuće je da ne moram 'pod nož', u tom slučaju procenjena je pauza od četiri do šest nedelja", rekao je Docić za klupski sajt.



Docić je u petak uveče oko pola sata pre kraja utakmice sa Zvedzom na nosilima iznet sa terena, posle oštrog starta fudbalera crveno-belih Sekua Sanogoa.

-

-

"U prvi mah sam pomislio da su otišli prednji ili zadnji ukršteni, takav bol sam imao u kolenu. Ispostavilo se kasnije da je veliko istegnuće, od siline udarca. Ni ne sećam se šta mi je prolazilo kroz glavu u tim momentima, znam samo da su bili svi oko mene. Od tada, dva, tri minuta se bukvalno ne sećam ničega", naveo je Docić.



On je dodao da je tokom boravka u Urgentnom centru dobio mnogo poziva i poruka podrške, ne samo iz svog kluba i Zvezde.





"Naravno da sam bio zabrinut zbog toga što se dogodilo, nije mi bilo svejedno. Ali, nijednog trenutka nisam brinuo o tome da li će klub biti uz mene. Čukarički je već pokazao veličinu u sličnim situacijama, sa Bojićem, Mudrinskim i Stevanovićem. Svi su se posle teških povreda vratili na teren i igraju fudbal na visokom nivou", naveo je.



Zbog oštrog starta Sanogo je dobio žuti karton, a mnogi smatraju da je taj prekršaj bio za isključenje.





"Svi pričaju o tom crvenom kartonu, verujte, to je u celoj priči sada najmanje bitno. Najvažnije je da je koliko-toliko koleno dobro prošlo, u odnosu na to kako je izgledalo u prvi mah. Mnogi su mi rekli da im se slošilo kad su gledali snimak tog starta. I sam sam pogledao desetak puta, ne znam kako nisu pukli ligamenti. Čak je i doktor na Urgentnom na prvu rekao da su verovatno otišli ligamenti, ali je posle magnetne srećom bilo drugačije", naveo je Docić.