Oglasila se Zvezda: "Titule zaslužene, jedva čekamo Evropu!"

Direktor omladinske škole FK Crvena zvezda Dragan Mladenović izjavio je da je izuzetno zadovoljan napretkom svih mlađih kategorija i ocenio da su titule u kadetskoj i omladinskoj konkurenciji potpuno zaslužene.



Zvezdini kadeti i omladinci osvojili su titule nakon odluke Fudbalskog saveza Srbije da se zbog pandemije korona virusa okonča sezona, a za najbolje budu proglašeni prvoplasirani na tabeli.



"Nismo planirali da na ovaj način osvojimo titule, ali su one apsolutno zaslužene. Posle jesenjih počasti, imali smo odlično odrađene zimske pripreme, ubedljive pobede na startu proleća, bili lideri sa priličnom bodovnom prednošću. Omladinci su briljirali tokom sezone, iako su igrali sa mlađom generacijom, nisu imali poraz, sjajno su predstavljali klub i sebe i Ligi šampiona i svaka im čast. I njima i stručnom štabu na čeku sa Slavoljubom Đorđevićem. Sve pohvale i kadetima, njihovom stručnom štabu jer su i oni ostali bez nekoliko najboljih koji su igrali za omladince Grafičara a opet su bili dominantni u ligi. Ponovili smo uspeh od pre dve godine kada smo osvojili titule u omladincima i kadetima, a sve će se zaokružiti i sa dominacijom seniora", rekao je Mladenović za klupski sajt.



Omladinci su osvajanjem titule obezbedili mesto, najmanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona.



"Jedan od ciljeva je bio i da nastavimo kontinuitet u Ligi šampiona, jer će ovo biti treća uzastopna godina u najjačem takmičenju. Da li kroz kvalifikacije ili ako seniori obezbede to kroz ulazak u grupnu fazu, tek velika je stvar imati kontinuitet u Evropi. Naravno, videćemo hoće li UEFA organizovati takmičenje zbog pandemije virusa Kovid 19."



Mladenović ističe da posebno zadovoljstvo predstavlja broj igrača koji trenutno treniraju sa prvim timom, a dolaze direktno sa "juga Marakane".



"Stvaranje igrača za prvi tim je prioritet svih prioriteta škole i tim segmentom smo jako zadovoljni. Trenutno su prvotimci Gavrić, Nikolić, Konatar, iz omladinaca su prebačeni Blagojević, Katić i Babić, na vrata kucaju Matić, Burmaz, Radulović... Očigledan je napredak u svim mlađim kategorijama i to mene lično, a sve nas u klubu čini zadovoljnim. To je znak da se radi dobro i podstrek je za dalje", istakao je on.