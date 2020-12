OFK Beograd - Zvezdina filijala?! "NO PASSARAN"!

Zvezdan Terzić je nagovestio ideju da OFK Beograd, posrnuli velikan našeg fudbala, postane nova filijala Crvene zvezde, ali je danas stigao konkretan odgovor.



Iako se "Romantičari" bore sa teškim finansijskim problemima, u otvorenom saopštenju putem zvanične prezentacije na Fejsbuku, stigla je poruka - OFK Beograd nikada nije i neće biti ničija filijala.



Saopštenje OFK Beograda prenosimo u celosti:



"Maske su pale, ali da se zna, OFK Beograd od svog postojanja pa evo do danas, prolazeći kroz razna iskušenja i rizike, nije nikada bio, a neće ni biti, ničija filijala.



Svi oni koji bi da, koristeći tešku situaciju u koju su doveli OFK Beograd i koji bi da ga pretvore u nečiju filijalu, ako su im namere iskrene mogu i na drugi sportski dostojanstven i moralno čist način pomoći. Izgleda sam bio u pravu kada sam rekao da je indikativno ovoliko interesovanje javnosti za izbore u jednom trećeligašu, koji je u tom rangu i zaslugom raznih dušebrižnika koji bi da ga pretvore u filijalu. Prvi korak kod ovakvih namera uvek je, uz pomoć insajdera, instaliranje kadrova u upravi kluba. NO PASSARAN.



Naš proslavljeni klub će, uz pomoć pravih "romantičara", odanih prijatelja, bez zadnjih namera, izići i iz ovih problema i vratiti se na pozicije koje mu i pripadaju. Do danas se niko nije javio da nam pomogne, upravo zbog toga što misle da smo nečija filijala, a nismo. Ne znam kojoj "bistroj glavi" je cilj da fudbalsku Srbiju pravi od fudbalskih filijala. Ne znam, a znam. Ali ću stati, neću dalje pisati, jer ću roman morati da napisem, ako nastavim da ispisujem sve što znam.





Za kraj samo molba onima koji imaju moć, NEMOJTE NEKIMA BITI MAJKA A OFK BEOGRADU MAĆEHA. Jer nama je za godinu dana života potrebno onoliko koliko neki troše za jedan dan. Da, potrebno nam je i malo struje, da u centru Beograda preko 1.000 mladih talenata, budućih šampiona ne žive i ne treniraju u mraku. Ne borimo se, valjda, za takve Beograd i Srbiju", objavio je OFK Beograd sa potpisom Ljubiše Đurovića, predsednika Skupštine "Romantičara".