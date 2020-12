OFK Beograd dobio predsednika! Filijala ili ne? Evo odgovora!

U poslednjih nekoliko dana se dosta pričalo o izboru novog rukovodstva u OFK Beogradu, posebno posle nagoveštaja od strane generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića da bi ''Romantičari'' mogli da postanu filijala aktuelnog šampiona Srbije, umesto Grafičara.





Saša Stevanović je izabran za novog predsednika OFK Beograda, a u saopštenju na Instagram stranici kluba prijatelja OFK Beograda ('' Bilo je potom i reakcija na tu izjavu, a danas smo dobili epilog -je izabran za novog predsednika OFK Beograda, a u saopštenju na Instagram stranici kluba prijatelja OFK Beograda ('' ofkbeogradnet '') razrešena je i dilema u vezi sa pitanjem Zvezdina filijala ili ne?





''Nakon burnih nekoliko nedelja, raznih natpisa u medijima, tačnih a i promašenih naslova, saga je konačno okončana.



Saša Stevanović je kandidat KPO i novi predsednik OFK Beograda, koji ima važnu podršku i bivših igrača.



Saša će imati težak zadatak, od navijača očekuje podršku, a navijači od njega poštovanje grba, imena i tradicije kluba.



Ne treba pričati o OFK Beogradu kao filijali bilo kog rivalskog kluba, takve stvari nemaju podršku. Samo borba i predan rad za neku lepšu budućnost i neke nove velike utakmice na Omladinskom stadionu.



Saša, srećno!'', navodi se u pomenutom saopštenju.

Informacija o imenovanju novog predsednika objavljena je i na zvaničnom klupskom sajtu, uz izjavu Saše Stevanovića koju u nastavku prenosimo u celini:





"Pokazano je da osnova za vraćanje OFK Beograda postoji, a to je jedinstvo bivših igrača, radne zajednice, Kluba prijatelja, veterana i novinara. Kao deo ovog jedinstva dobio sam zadatak da ih predvodim do ostvarivanja zajedničkog cilja, a to je da OFK Beograd vratimo tamo gde pripada.



Teorije zavere, lični interesi i loše procene dovele su naš klub na najniže grane u svojoj istoriji. Dok se još uvek neki trude da brane OFK Beograd od Ofkovaca, mi smo na ovoj skupštini dokazali jedinstvo, kao i istrajnost u borbi za naš klub.



OFK Beograd će uvek ostati klub sa svojom istorijom, svojim grbom, večno popularnom plavo belom bojom i himnom.



Situacija u kojoj je trenutno OFK Beograd ne ostavlja trunku slobode da odbije pomoć od klubova koji trenutno finasijski i organizaciono bolje funkcionišu od nas. Pomoć koju je ponudio Zvezdan Terzić i Crvena zvezda, kao i eventualnu saradnju dva kluba koju je pomenuo, otvora mogućnost da naš klub dobije prvu injekciju pred početak vraćanja.



Shvatajući ozbiljnost situacije u kojoj se klub trenutno nalazi, svoje mišljenje sam izneo ljudima koji su me podržali i navijačima. Pomoć u vidu poslovno-tehničke saradnje trebamo da prihvatimo, ukoliko ta pomoć ne remeti integritet i tradiciju našeg kluba.



Pored toga, našu iskrenu ideju i borbu za vraćanje OFK Beograda tamo gde pripada, prepoznali su mnogi naši proslavljeni igrači, privrednici i ljudi iz javnog života, oni takođe žele da doprinesu ovoj ideji i borbi.



Nadam se da će ideja za povratak OFK Beograda i energija koju stvara jedinsto nas Ofkovaca, probuditi želju državnih organa da se i oni uključe.



Narednih dana oformiću UO sa ljudima od integriteta i želje da našu zajedničku ideju sprovedemo u delo.



Želeo bih da se zahvalim svima na poverenju koje su mi pružili. Pokušaću da na najbolji mogući način opravdam to poverenje. Birajući mene izabrali su transparetnost u radu, rad samo u interesu OFK Beograda i borbu do krajnjeg cilja, Ofk Beograd u fudbalskoj eliti.



Sve manje se može čuti reč gospodin i dama, mi smo borci da se Romantičari ne odaju zaboravu''.





Dodajmo još i da je tokom Skupštine odata počast ljudima koji su ostavili dubok trag u OFK Beogradu - Iliji Petkoviću, Božidaru Milenkoviću i Cvetku Jovanoviću.