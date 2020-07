Odustali? Srbija zna sa kim će igrati za odlazak na EP?

Srbija će u oktobru igrati za odlazak na EP 2021. Takmičenje je pomereno zbog pandemije godinu dana, baš kao i mečevi baraža, trebalo je da budu odigrani u martu.



Podsetimo, naš nacionalni tim će gostovati u Norveškoj u polufinalu, da bi, ako prođemo, finale, to jest odlučujući meč igrali na "Marakani".



Da li pred publikom, to niko ne zna, kako sada stvari stoje, pandemija će, makar do pronalaska vakcine biti sastavni deo naših života, a ako bude bilo pameti, zabrana okupljanja će potrajati, jer se očekuje i drugi talas, leka za koronu sigurno neće biti do oktobra.



I upravo u tome je priča, ako prođemo Norvežane, već znamo sa kim igramo za odlazan na EP?



Izgleda, kako sada stvari stoje da Škoti neće imati protivnika u polufinalu. Naime, Izrael je doneo odluku o zabrani putovanja svojih građana, oni se spremaju za drugi talas korone, i svim timovima biće zabranjeno da gostuju. To je odluka koja je na neodređeno vreme, dosadašnji sastanci, predsednika fudbalskog saveza Orena Hasona sa ministrom zdravlja nisu dali rezultat.











"Ne možemo da izbegavamo svoje obaveze, bićemo kažnjeni", upozorio je prvi čovek izraelskog fudbala.



"Pokušavamo da nađemo rešenje", dodao je on, ali mediji u Izraelu, kao i u Škotskoj pišu da je država Izrael nepopustljiva i da smatra da nikakvi rizici nisu potrebni i da su životi ljudi mnogo važniji od sporta. Da li će ovo važiti i za Makabi kad krene Evroliga?



Zanimljivo, Škotska i Izrael će prvo u novom izdanju LN igrati, odnosno trebalo je da igraju 4. septembra na Hempden Parku, ali nema šanse da gosti doputuju u Škotsku, izgleda da će isto ponoviti i mesec danas kasnije.



Videćemo kako će i UEFA reagovati...