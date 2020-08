Određen da sudi Partizanu, Vojvodina traži njegovo izuzeće!

Ništa novo u Superligi ni ove sezone.





Umesto da se priča o fudbalerima i njihovim igrama i golovima, opet su sudije dospele u prvi plan.





Posle prvog kola, Zvezda je zatražila kaznu za Danila Grujića zbog penala koji je dosudio Partizanu u Kruševcu, Partizanov potpredsednik Vladimir Vuletić je, između ostalog, uzvratio apelom FSS-u da ispita suđenje na utakmici između Crvene zvezde i Novog Pazara, a Vojvodina je nezadovoljna suđenjem Novaka Simovića u meču sa TSC-om u Senti.





Tim povodom danas su se oglasili i čelnici novosadskog superligaša.





''Obratili smo se FSS-u i Sudijskoj organizaciji, kao i Zajednici superligaša, pri čemu smo izrazili nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv TSC-a. Smatramo da je sudija Novak Simović direktno uticao na rezultat i tražili smo njegovo izuzeće sa svih narednih mečeva Vojvodine.







Mi smo najstariji trofejni građanski klub u Srbiji i ne zaslužujemo takav tretman.







To neće narušiti naše odnose sa sportskim prijateljima iz TSC-a, jer smatramo da između dva kluba ne postoji problem, a to neće poremetiti i neodgovorno ponašanje manje grupe njihovih navijača. To TSC kao klub mora da reši sa svojim navijačima, ako su to uopšte navijači'', izjavio je član Upravnog odbora Vojvodine Ljubomir Apro.





