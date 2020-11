Odmotava se klupko u FSS - Srbija kao Liverpul?! I šta se ZAISTA dešavalo sa Kolarovim?

Vladimir Matijašević je svoje prve utiske posle najnovijih dešavanja u reprezentaciji Srbije izneo u razgovoru za '' Zvanične analize i debate tek će da uslede narednih dana, a sportski direktor FSSje svoje prve utiske posle najnovijih dešavanja u reprezentaciji Srbije izneo u razgovoru za '' Informer ''.





On smatra da svako u svom domenu treba da preuzme odgovornost za neostvareni cilj, ne beži naravno ni od svoje odgovornosti, ali otkriva i da neki njegovi predlozi nisu bili usvojeni u prethodmom periodu.





Njegova želja je, naime, bila da Srbija pokuša da igra kao - Liverpul, uz podmlađivanje ekipe.





''Bio sam za to da se dođe do određenih promena od prvog dana kad sam došao na mesto direktora. Mi svi treba da se ugledamo na Liverpul i da težimo takvoj igri. Ne samo mi u reprezentaciji Srbije, već svi u svetu.







Smatrao sam da reprezentaciji trebaju brzi, jaki igrači. Pre šest meseci rekao sam da nam je potrebno podmlađivanje, ali taj predlog nije nišao na podršku'', izjavio je Matijašević.







Mnogi sada očekuju smenu selektora Tumbakovića, a za Matijaševića takve reakcije posle svega nisu iznenađujuće.



-





''Naravno i meni je to najnormalnije. Ne samo selektora, nego i direktora, i predsednika i bukvalno svakog od nas u FSS. To je očekivano, nismo ostvarili zacrtano, nismo iskoristili idealnu šansu. Zato sad svako treba da pokaže šta je uradio i da svako odgovara za svoj učina. Meni je Ljubiša Tumbaković prijatelj, bio mi je trener, izuzetno ga cenim i poštujem. Ali i on mora da bude svestan svoje odgovornosti, kao i ja svoje. Od toga ne može da se pobegne'', objašnjava on.







Ali, ono o čemu se najviše govorilo posle poraza od Škotske u finalu baraža za plasman na EP, jeste ''slučaj Kolarov'', odnosno razlozi za njegovo neigranje u tom meču. Matijašević nije želeo da produžava misteriju oko svega toga, pa je otkrio šta se zaista dešavalo i gde je, zapravo, bio najveći problem.

-





''Pogrešio je i to sam rekao i njemu. Ne sumnjam u njegovu najbolju nameru i želju, ali neke stvari je uradio naopako. Rekao sam mu da bi bolje bilo da nije ni dolazio iz Italije, nego što je tri sata pred utakmicu saopštio da ne može da igra.







Poštujem što je imao neki dogovor s ljudima iz Intera, ali trebalo je to da kaže barem u sredu uveče posle treninga.







A ne da čeka četvrtak i maltene početak utakmice. Znam da nije hteo da folira, jer bi u suprotnom izašao na teren, pa se u na zagrevanju ili u drugom minutu uhvatio za ložu. Verujem da je ta poslednja magnetna rezonanca pokazala problem, ali ponavljam da je pogrešio i da je morao ranije da nam saopšti'', zaključio je Matijašević.