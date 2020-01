Odlučeno - Ovo je Zvezdin ''GOL DEKADE''!

View this post on Instagram

❗GOL DEKADE❗ Zvezdaši su izabrali!🔴⚪💪 Gol @guelor1990 protiv Krasnodara proglašen je za najlepši gol u prethodnih 🔟 godina. Čak 6️⃣7️⃣1️⃣ član kluba je glasao da to bude gol dekade. 👏🚀🔥 #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #goalofthedecade