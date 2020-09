Odbrana počela da funkcioniše, Mitru falio samo gol, ko je "nevidljiv"? (OCENE)

Srbija ni večeras nije uspela da trijumfuje, ali jeste osvojila bod protiv veoma poletne reprezentacije Turske.



Kao i na meču protiv Rusije, i u Beogradu smo videli određene nesigurnosti u poslednjoj liniji našeg nacionalnog tima, naročito kada je iznošenje lopte u pitanju.



Ipak, čini se da su izabranici ostavili bolji utisak, a on je mogao biti još jači da je Mitrović iskoristio veliku šansu nakon greške odbrane gostiju u finišu prvog dela meča.



Zadatak je otežalo isključenje Aleksandra Kolarova nakon čega su se "orlovi" fokusirali na odbranu, ali i za divno čudo i uspeli da sačuvaju svoju mrežu.



Upravo je to bio najbolji segment večeras, osim Kolarova svi su dobili prelazne ocene, a to se nije menjalo ni ulaskom Stefana Mitrovića.



Sredina terena deluje malo bolje nego u Rusiji, međutim jasno se vidi da je igrač profila Nemanje Matića ili Luke Milojevića neophodan ne bi li ova generacija igrača mogla da računa na sigurnost u vezi.



Kostić nešto konkretniji, povređenog Lazovića zamenio je Gaćinović koji je odradio korektan posao, a Mitrović je takođe zaslužio aplauze zbog zalaganja i pored činjenice da mu igrači nisu napravili dovoljno šansi da savlada Gunoka.



Dosta slabu partiju pružio je večeras Nemanja Radonjić koji je praktično bio neprimetan na terenu, ali ako postoji opravdanje za tako nešto onda je to povreda koju vuče iz Marseja.



Sve u svemu, nije tako loše, ovako smo mi videli "orlove":



Rajković (6,5), Pavlović (7), Milenković (7), Kolarov (5), Lazović (6), Tadić (7), Nem. Maksimović (6,5), Gudelj (6,5), Kostić (7), Radonjić (5,5), Mitrović (6,5).



Rezervisti: Mitrović od 61. minuta (7), Đuričić od 87. minuta (-), Gaćinović od 27. minuta (6,5).