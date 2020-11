Ocene - Prelaznih ocena ima, ali ko je večeras podbacio?

Na agilnosti niko ne može da zameri fudbalerima Srbije večeras, ali na igri itekako može.



Srpski tim nije bio onaj iz Norveške, da li zbog slabije taktike, zbog kiše, odlično postavljenog protivnika koji nas je pročitao ili su jednostavno naši imali slab dan, na nama je da analiziramo.



Počevši od poslednje linije pa do napada, nigde nije funkcionisalo kako je bilo za očekivati.



Rajković je imao par dobrih intervencija, čini se da kod gola nije mogao bolje, ali ostaje utisak da je u penal seriji mogao da odbrani makar jedan penal gostima.



U odbrani ne tako regularno dobar Milenković, Gudelj mora da igra na sredini terena, a Mitrović je imao par kikseva, posebno jedan pad kada mu vreme nije bilo i kada su Škoti mogli do prednosti. Gudelj je odigrao odlično otkako se preselio na sredinu, igra naše reprezentacije je bila daleko bolja i to je verovatno najbolji potez Tumbakovića na današnjem meču.



Lukić je imao dobar udarac, ali ništa više od toga, Sergej indisponiran, nije imao svoj dan, a Maksimović je takođe mogao bolje. Dušan Tadić neprimetan danas, njegove lopte nisu prolazile, daleko više smo očekivali od njega.



Kostić i Lazović su danas podbacili.



O Mitroviću je suvišno govoriti, gledali smo ovakve utakmice ove sezone u Fulamu gde je bio totalno neprimetan, možda i njegova najslabija utakmica za reprezentaciju Srbije.



Ulazak Mladenovića je uneo bolji ritam u naš tim, stigao je da upiše i asistenciju, imao i par dobrih centaršuteva, sve u svemu, solidna partija. Katai je takođe odigrao dobar meč, imao par solidnih udaraca, bio opasan po protivnika, dok je Jović odradio ono zašto je ubačen, postigao je gol. Spajić je ušao u produžetku, praktično nije imao šta da pokaže.



Srbija: Rajković 6 - Milenković 6, S. Mitrović 5,5, Gudelj 6 - Lazović 5, Sergej 5, Maksimović 5,5, Lukić 5,5, Kostić 5 - Tadić 5, Mitrović 4,5.



Igrali su još: Mladenović 7, Katai 6,5, Jović 6,5, Spajić bez ocene.