Ocene - Ni Natho, ni Sadik, igrač utakmice je neko treći!

Partizan je danas bio bolji tim. Ekipa Sava Miloševića je odigrala odlično, posebno u odbrani gde je briljirao Pavlović, još jednom u nizu u večitom derbiju.



Jedan gol smo videli i to u mreži Milana Borjana, postigao ga je Natho nakon odlične akcije Sadika koji je izlomio kičmu Miloša Degeneka.



Odbrana Partizana je odigrala fantastičan meč i u to nema dileme. Svi do jednog, osim golmana Stojkovića koji nije imao previše posla, ali je bio prilično nervozan, su zaslužili veoma visoke ocene.



Najbolji Pavlović koji je zaustavio sve napade gostiju, Boaći i Ben nisu imali mnogo šanse pored njega.



Sredina terena Partizana takođe dobra, Zdjelar je radio ono što najbolje zna, baš kao i Šćekić, možemo reći i da su dobili bitku sa veznjacima Crvene zvezde Petrovićem i Jovančićem.



Asano je bio izuzetno brz, stvorio je i par dobrih situacija, ali su crno-beli, kao i u nekim evropskim utakmicama, propustili priliku da bolje iskoriste njegovu i brzinu Umara Sadika. Slična priča sa Markovićem koji je imao par atraktivnih poteza u prvom poluvremenu, ali on i nije bio toliko od koristi u napadu danas.



Ipak, Natho jeste, postigao je gol, imao i onaj udarac iz kornera kada je Borjan odlično reagovao. Bio je miran na lopti kao što uvek i jeste.



Umar Sadik je priča za sebe, njegov lažnjak je danas rešio meč, a do tada se sjajno borio sa defanzivcima Zvezde. Dobio je duel, imao i onaj sjajan dribling kada je prevario Gobeljića, ali ne i Borjana.



Od rezervista Stevanović dobar, Suma previše atraktivan, dovoljno samo za sreću navijača Partizana. Nemanja Stevanović je imao malo posla i bio je donekle i nesiguran.













Na drugoj strani Borjan je bio solidan, teško da je mogao bolje da reaguje kod gola jer je Natho bio preblizu. Odbrana ne tako dobra kao Partizanova, bilo je dosta promaje, Gobeljić danas najslabiji i najnervozniji.



Petrović može daleko bolje, baš kao i Jovančić koji je zaustavljao Natha u par navrata, a Ivanić je totalno podbacio danas. Ben je imao dobar udarac iz slobodnog udarca i to je sve od njega.



U napadu Vukanović agilniji od Boaćija koji je takođe imao jedan dobar udarac u prvom poluvremenu. Pavlović i Ostojić su lako izašli na kraj sa njima.



Od rezervista ništa posebno, Gavrić, Tomane i Radulović nisu mnogo toga doneli Zvezdi večeras.



Partizan: Stojković 6(Stevanović -) - Miletić 7,5, Ostojić 7, Pavlović 9, Urošević 7,5 - Zdjelar 7, Šćekić 6,5 - Marković 6 (Stevanović 6), Natho 7,5 (Suma 6), Asano 6,5 - Sadik 8.



Crvena zvezda: Borjan 6 - Gobeljić 5,5, Milunović 6, Degenek 5,5, Rodić 6 - Petrović 6, Jovančić 5,5 (Gavrić 6), Ivanić 5,5 (Radulović -), Ben 6 - Vukanović 6, Boaći 5,5 (Tomane 5,5).