Očekivao se Deki, pojavio se Milijaš - U kom sastavu će Zvezda igrati u Šapcu?

Pomoćni trener Crvene zvezde Nenad Milijaš rekao je danas da je siguran da utakmica u Šapcu neće biti laka, ali je istakao da će njegova ekipa dati sve od sebe za pobedu protiv Mačve.



"Posle derbija i nerešenog rezultata kod kuće, gostujemo Mačvi, gde do sada nismo lako dolazili do pobede. Sigurni smo da neće biti laka ni ova utakmica. Mačva jeste trenutno na poslednjoj poziciji, ali sigurno da i oni imaju neke svoje ciljeve koje će pokušati da ostvare jer se bore za opstanak", rekao je Milijaš na konferenciji za novinare.



"Imperativ je pobeda i daćemo maksimum za trijumf", dodao je on.



Fudbaleri Zvezde sutra gostuju Mačvi u utakmici 25. kola Super lige Srbije.



Zvezda je prva na tabeli domaćeg šampionata sa 63 boda, dok je Mačva poslednja sa samo 13.



"Ne znamo u kakvom je stanju teren, čuli smo da nije savršen, to će nam predstavljati problem, ali opet znamo šta je Crvena zvezda i mi idemo na pobedu kakvi god bili uslovi", rekao je Milijaš.



"Što se tiče zdravstvenog biltena, Vulić ima problem sa skočnim zglobom, Boaći se povredio još na derbiju, imamo još nekih malih problema, videćemo danas na treningu ko će biti u postavi, a svi će videti sutra kako ćemo izgledati na terenu", dodao je on.



Milijaš je istakao da su crveno-beli svesni težine meča i da neće lagano ući u utakmicu.



"Već smo odigrali slične mečeve sa Mačvom. Ne toliko davno su imali istog trenera kao i sada, ispali smo iz Kupa u Šapcu, dosta neočekivano. Svesni smo težine i nećemo lagano ući u utakmicu. Jeste teren isti i nama i njima, ne tražim alibi, takvo je vreme u ovo doba godine. Znamo način na koji treba da udjemo u meč, pokušaćemo da ispravimo neke greške iz meča sa Indjijom, a sa druge strane očekujemo sličan meč kao protiv Indjije", rekao je on.



Osvrnuo se Milijaš i na povratak Branka Jovičića.



"Branko je sa nama, bio je na klupi na poslednjim utakmicama. Sigurno je da njegov odnos na treningu i u svaličionici pomaže igračima, posebno na terenu. Ekipa oko njega postaje agresivnija, on to donosi svojim ponašanjem, a ja mu želim da što pre počne meč i vrati se na teren", rekao je Milijaš.



Utakmica Mačva - Crvena zvezda igra se sutra od 16.00.