"Novi Savićević" odlazi iz Zvezde, i to Genijevim stopama?

Mladi fudbaler Crvene zvezde Andrije Radulović već posle nekoliko meseci u prvom timu srpskog šampiona zavredeo je pažnju velikog Milana za koji je nastupao njegov sunarodnik Dejan Savićević.



Sa tim u vezi Italijani su kontaktirali njegovog agenta koji je za portal Interlive.it iz prve ruke preneo informacije o talentu krilnog fudbalera.



"On je jedan od najvećih talenata u Evropi. Omiljena pozicija? On se najbolje snalazi na desnom krilu i u ulozi "desetke". Andija je još mlad, ali ukoliko bih ga poredio sa nekim to bi bio Dejan Savićević. Genije. Svi fudbalski poklonici u Italiji sigurno znaju kakav je fudbaler bio Savićević. Upravo je on taj na koga bi Andrija trebalo da se ugleda u budućnost i gradi sličnu karijeru" - rekao je Igor Kojić.



Radulovićev ugovor sa Zvezdom ističe na 2022. godine i već sada se nalazi pod budnim okom sportskog sektora Milana zaduženog za transfere.



Zvanične ponude za sada nema, a sve će biti jasnije kada krene zimska pauza nakon osam kola koliko sleduje do kraja jesenjeg dela šampionata.