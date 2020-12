Novi momenti u Nemačkoj, teško će Zvezda do Dragovića...

Čelnici Crvene zvezde najavili su veoma ambiciozan projekat pokušajem da na Marakanu dovedu fudbalera Bajera iz Leverkuzena Aleksandra Dragovića.



Reprezentativac Austrije nije bio u prvom planu u svom klubu, ugovor mu ističe na kraju leta, a i sam fudbaler je isticao da je veliki navijač "crveno-belih".



Ipak, sve se promenilo pre nekoliko meseci kada je usled problema sa povredama ostalih igrača dobio šansu u postavi gde je pokazao odlično, pa je tako direktor "farmaceuta" Rudi Feler istakao da 29-godišnji defanzivac neće napustiti klub u januaru.



"Njegov odlazak apsolutno više nije tema. I on to zna. Potrebni s nam svi igrači koje imamo. Pogotovo u periodu od februara do marta. U skoro svakoj utakmici koju je igrao, nebitno da li kao bek ili kao štoper, odradio je posao jako dobro. Uvek je tu kada nam je potreban i jedan je od ključnih igrača našeg uspeha", kazao je Feler.



To će dodatno otežati posao Zvezde koja ga je želela već u januaru kako bi pojačao defanzivu pred nove evropske izazove, dvomeč sa Milanom u Ligi Evrope.



Dragović je u dosadašnjem toku sezone odigrao 16 mečeva za Bajer i postigao jedan gol, pa mnogi veruju da će posle veoma dobrih igara biti predmet interesovanja i finansijski mnogo moćnijih klubova od Zvezde.



A, možda reaguje i Leverkuzen...