Novi list, Srbija se okreće Mundijalu, ovo je spisak potencijalnih selektora!

Brže nego što smo očekivali krenuće kvalifikacije za Mundijal, već 7. decembra u Cirihu održaće se žreb za kvalifikacije, a Srbija će, po svemu sudeći, biti u drugom šeširu, što znači da će biti jedan od favorita za plasman na najveću svetsku smotru fudbala.



Imajući u vidu da nam daleko bolje idu ove kvalifikacije, sa većom nadom ulazimo u njih, verujemo da ćemo uz dobar žreb izboriti plasman na Mundijal u Kataru.



Ipak, pravo pitanje koje se sada postavlja pred Fudbalski savez Srbije jeste - ko će biti novi selektor.



Sačekaće Fudbalski savez da se završi ova novembarska agonija, odnosno da se odigraju još dve utakmice reprezentacije protiv Mađarske i Rusije, a potom će uslediti donošenje odluka.



Ko su kandidati za novog selektora?



Ljubiša Tumbaković je čovek koji je aktuelni selektor i koji ima važeći ugovor do kraja kvalifikacija za Mundijal, drugim rečima, predviđen je da vodi reprezentaciju u kvalifikacijama.



Ipak, nakon neuspeha u baražu na EURO, jasno je da nije favorit da vodi reprezentaciju na narednom ciklusu i da je verovatno došlo vreme za smenu selektora.



Oni mladi i uspešni, poput Vladimira Ivića, Veljka Paunovića, Slaviše Jokanovića, Marka Nikolića su trenutno zauzeti i njihovi klubovi bi definitivno imali nešto protiv da neko od njih četvorice preuzme reprezentaciju.



Slična situacija je i sa Vladanom Milojevićem, koji je počeo novu sezonu sa Al-Ahlijem i zabeležio je tri pobede u prva četiri meča, jasno je da će biti kandidat i za titulu pa se ni Saudijci ne bi pomirili sa tim da on preuzme neku reprezentaciju.



Savo Milošević je bez posla, ali je rekao da ako bude radio, radiće u inostranstvu, pa i on najverovatnije otpada kao opcija.



Raniji selektori poput Miroslava Đukića, Radovana Ćurčića ili Ljubinka Drulovića verovatno ne dolaze u obzir jer nisu imali uspeha sa reprezentacijom, za razliku od Muslina koji takođe neće biti novi selektor iz dobro poznatih razloga, praktično je oteran sa mesta selektora nakon plasmana na Mundijal.









Siniša Mihajlović će veoma teško na klupu našeg nacionalnog tima jer i on ima važeći ugovor sa Bolonjom iako mu ne ide najbolje, a razloge zašto ne bi pristao tražili bismo i u zaradi koja bi bila daleko veća od sadašnje koju ima Tumbaković.



Neko iz domaćeg prvenstva?



U prvi plan izlazi ime - Nenada Lalatovića, definitivno da bi imao čast da preuzme reprezentaciju, ali nije favorit, barem za sada, verujemo da će biti u pet opcija za novog selektora ako se bude razmatrao novi.



Nemojmo se iznenaditi ako se kao novi selektor pojavi neko novo ime među trenerima, kao što je to bio slučaj sa Mladenom Krstajićem koji je praktično bez iskustva seo na klupu. Zoran Mirković, Saša Ilić, Nemanja Vidić? Poslednje pomenuti verovatno ne bi prihvatio...



Da li je onda prvi favorit Dragan Stojković Piksi?



Jedan je od retkih koji je bez kluba trenutno, uvek se dovodi u vezu sa reprezentacijom i definitivno je neko i ko ima iskustva i ko ima autoritet.



Naravno, sve to iziskuje i veće troškove za FSS...



Ostali? Pomenimo Rajevca, Dodića, Veselinovića, Rastavca, Đumija Đuričića...



Ko je za vas favorit?