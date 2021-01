Novi Italijan u Crvenoj zvezdi, koliko je realno?

Crvena zvezda je pogodila sa prvim italijanskim fudbalerom u istoriji kluba pošto je Dijego Falićineli do sada opravdao očekivanja navijača.Uskoro bi mogao da mu se pridruži još jedan Italijan, Sportski žurnal prenosi interesovanje "crveno-belih" za krilnog napadača Torina Simonea Ederu.Postoji varijanta da se realizuje pozajmica sa pravom otkupa, takva opcija daleko je realnija od transfera ukoliko bivši mladi reprezentativac Azura odluči da napusti domovinu i okuša se u Srbiji, prenosi isti izvor.Edera ima ugovor sa Torinom do leta 2023. godine, ali kako ne dobija veliku minutažu postoji mogućnost da napusti "bikove" i pre toga.Treneru Stankoviću je Edera dobro poznat, dobio je pozitivne signale o njemu i od kuma Siniše Mihajlovića koji ga je trenirao u Torinu i Bolonji, a uveliko su njegove karakteristike odmerili direktori Mitar Mrkela i Zvezdan Terzić.Očekuju se i dve prodaje u Zvezdi, akcenat je na strancima kako bi se on izbalansirao zbog pravila o najviše četiri stranaca na terenu.Edera je prema Transfermarktu procenjen na 500.000 evra.