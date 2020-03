Novi heroj Delija: "Gol za dedu, velikog zvezdaša, podršku..."

Svoj prvenac posvetio je svom nedavno preminulom dedi.



"Emotivno sam proslavio pogodak posvetom mom preminulom dedi. Nažalost, napustio nas je pre nekoliko nedelja čovek koji je mene pratio od samog početka, kada sam sa šest godina počeo da treniram fudbal. Razboleo se pre nekoliko nedelja i nije izdržao. Bio je veliki navijač Crvene zvezde i imao je veliku želju da me gleda u prvom timu na ligaškoj utakmici, i zbog toga mi je veoma žao. Zato sam debitantski gol posvetio njemu", rekao je Gavrić za sajt kluba i nastavio:



"Osećam se fenomenalno. Dugo sam maštao o prvom golu u dresu prvog tima Crvene zvezde i to se napokon i ostvarilo. Ostaje žal što nije bilo publike danas da nas podrži, jedna od želja mi je bila da otrčim na sever i tamo proslavim pogodak. Utisci su neverovatni, divan je osećaj ostvariti dečački san. Siguran sam da bi osećaj bio još bolji da su bili tu i naši navijači, ali se nadam da ću im doneti radost na prvoj sledećoj utakmici koju budemo igrali pred publikom", dodao je on.







Gavrić je zadovoljan kako ekipa raste i napreduje.



"Kao ekipa smo odigrali dobro, kao i u prethodnim utakmicama. Kada pored sebe imaš sjajne saigrače i odlične fudbalere nije teško da uđeš u formu i budeš onaj pravi. Velike zasluge za moje dobre partije idu i njima. Moram da istaknem i saradnju sa Veljkom Nikolićem, već duži niz godina igramo zajedno, počev od omladinaca, preko razvojnog tima Crvene zvezde, kao i sada u prvom timu. Vrlo dobro se poznajemo, kako na terenu tako i van njega, nadam se da ćemo dobro sarađivati i u narednim utakmicama, kao i da ćemo postići još mnogo golova", istakao je on.

Biser Omladinske škole Crvene zvezde i novi miljenik zvezdaša, Željko Gavrić, sinoć je u utakmici 26. kola Superlige Srbije protiv Napretka postigao debitantski gol u crveno-belom dresu.