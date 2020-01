Novi Dekijevi rezovi u Zvezdi! Još jedno pojačanje na pomolu, Terzićev poziv menja sve?

"Tokom zimske pauze dobio sam poziv od generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića. Rekao mi je da bih mogao da igram Ligu šampiona sa tim klubom, odnosno da bi mi ta činjenica pomogla da se domognem dresa reprezentacije Srbije"

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković pravi prve rezove nakon priprema na Pafosu.Prema pisanju Sportskog žurnala , on je odlučio da Strahinja Eraković i Jug Stanojev ostanu u Grafičaru i završe sezone u Prvoj ligi Srbije.Zvezdina filijala je na dobrom putu da obezbedi plasman u elitu pošto je lider drugoligaškog karavana sa 41 bodom, jednim više od drugoplasiranog Metalca.Iz Ljutice Bogdana je otišao golman Popović, Van la Para je otpisan i slobodan u izboru nove sredine, a očekuje se odlazak još nekoliko igrača nakon drugog dela pripremaSa druge strane, nakon Sanoga pretpostavlja se da će "crveno-beli" dobiti još neko pojačanje, sada se u prvom planu pojavilo ime 22-godišnjeg napadača Sent Galena Borisa Babića., kazao je u intervjuu za švajcarski Blik.Babić je nastupao za mlađe selekcije Švajcarske, ali ima i srpsko državljanstvo, na 16 nastupa postigao je sedam golova od početka sezone, a olakšavajuća okolnost za "crveno-bele" je činjenica da mu ugovor sa Sent Galenom ističe krajem juna ove godine.