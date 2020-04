Nove informacije o Super ligi, Zvezda i Vojvodina na istoj strani!

Super liga će se nastaviti, budite uvereni u to, može da je spreči samo daleko ozbiljnija situacija koronavirusa od ove koja je trenutno na snazi, a izvesno je i da će se igrati bez publike.Ipak, ostaje da se vidi format po kom će se igrati. Da li će se uopšte igrati plej-of i plej-aut?Postoje klubovi koji se zalažu da se to ne desi, ali bi se u tom slučaju postavilo pitanje regularnosti. Novosti " prenose da su Crvena zvezda i Vojvodina složni u nameri da se odigra samo 30 kola i da se završi sezona, naravno, sa pobednikom i ekipama koje će ispasti.Postoji čak i opcija po kojoj niko ne bi ispao iz Super lige Srbije, pa bi došlo do proširenja naredne sezone koja bi igrana bez plej-ofa i plej-auta zbog većeg broja ekipa i nedostatka termina za odigravanje tolikih mečeva.Ostalo je 4 kola do kraja regularnog dela prvenstva, a ukoliko bi se proglasio pobednik posle 30. kola, u tom slučaju bi Crvenoj zvezdi bilo potrebno još 2 boda do titule.