Nova Lalatovićeva poruka Partizanu!

U veoma uzbudljivom, dramatičnom finalu Kupa Srbije u Nišu, Vojvodina je u sredu savladala Partizan boljim izvođenjem penala sa 6-4/2-2.





Sinoć je ekipa Nenada Lalatovića ovaj veliki uspeh proslavila na svom stadionu u Novom Sadu sa navijačima Vojvodine, a naravno, temperamentni šef struke ''Lala'' iskoristio je priliku da im se obrati.





Ujedno, Lalatović je poslao i novu poruku Partizanu, da je Vojvodina pokazala da ga se ne boji, i da je ''jača i bolja'' od njega.





''Ovo nikada ne bismo osvojili da nije bilo vas. Bili ste naš vetar u leđa i ovde na 'Karađorđu' i sa pravom niste došli tamo. Mi smo vas podržali i svaka vam čast. Želim da se zahvalim i ovim mojim divnim momcima, jer oni su, uz vas navijače, snaga našeg kluba. Ostavili su svoje srce na terenu.







Nije bilo lako doneti trofej ovde iz onog grotla navijača Partizana, ali smo im pokazali da ih se ne bojimo, da smo jači i bolji od njih i zato je ovaj trofej došao ovde u Novi Sad'', poručio je Lalatović.





Na kraju je uputio reči zahvalnosti navijačima zbog velike podrške u protekloj sezoni.



''U svoje lično ime, želim da vam se zahvalim na svemu. Od prvog dana kada sam došao, prihvatili ste me kao da sam ovde rođen i odrastao, a ja se i osećam kao da sam ovde rođen, odnosno kao da sam odrastao u FK Vojvodina. Kada sam došao ovde, rekao sam da ću davati 200 posto sebe za Vojvodinu. To sam radio i ja, i moji igrači, i uprava kluba, i navijači. Obećali smo vam trofej i doneli smo vam trofej, jer on pripada gradu Novom Sadu'', zaključio je Lalatović.

