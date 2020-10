Norveški mediji skinuli kapu, ove reči su muzika za uši Srbije!

Norvežani su šokirani ishodom u Oslu, pljušte kritike na račun reprezentacije.



"Bila je to igrača dece protiv ljudi. Srbi su delovali zrelo, odraslo, nemilosrdno su nam uništili snove. Precenili smo se, spušteni smo na zemlju, ostaje da sanjamo EP, ali nemamo ni za čim da žalimo. Tolika je razlika u kvalitetu, da ne bi bilo pravedno reći da nam je malo nedostajalo", piše "Aftensposten".



"Verovali smo u budućnost, da je naše vreme stiglo, ali nastavlja se bolni niz od dve decenije bez EP", navodi se u redakcijskom komentaru "Aftenblateta".



Lars Lagerbak je pričao o svojoj budućnosti, kaže da nema problem da ode, a mediji su ga pritiskali pitanjima da li će dati ostavku posle velikog neuspeha.



Navode da je Norveška bila nepobediva na "Ulevalu" ali da su to ipak bili mnogo slabiji protivnici nego Srbija.



"Kada igrate protiv ozbiljnog tima jasno je da Norveška nije dovoljno dobra i to se videlo večeras", dodaje se u redakcijskom komentaru.



"Realno, ništa nismo napredovali za četiri godine. Ovo je strašno, poigravali su se da nama. I defanzivno i ofanzivno izgledali smo nedoraslo. Da smo i slučajno pobedili, ovaj tim ne zaslužuje EP. Videelo smo gde nam je mesto", kaže komentator Jesper Matisen uz zahtev da Lagerbak podnese ostavku.



Legendarni selektor "Drilo" Olsen koji je Norvešku odveo na dva Mundijala devedesetih i na EP 2000. je kritikovao izbore Lagerbaka, igrače koji nisu standardni, a rekao je i da je Tumbaković vrlo dobro proučio Norvešku i da je Srbija znala koje su slabe tačke tima, pre svega po levoj strani.



"Potpuno smo nadigrani, nisam imao lopte, neću da psujem, ali veoma sam ljut", kaže Haland.



On dodaje da jednostavno Norveška nije dovoljno dobra.



"Nema tu šta da se priča, razočaran sam, ali treba reći, mi ne zaslužujemo EP, potpuno smo nadigrani", kaže najbolji igrač domaćih koji se nije video protiv naših štopera.



"Loše smo igrali, nismo imali nikakvu šansu, možemo da tražimo opravdanja, ali većina igrača nije na nivou potrebnom za jednu ovakvu utakmicu", dodaje Odegard, fudbaler Reala.









"Srbija je dobila zasluženo, bili su mnogo bolji, da nije bilo golmana Jarštajna, izgubili bismo katastrofalno", piše "VG".



"Napravili su nam 11 čistih šansi za gol, bilo je pitanje vremena, imali smo sreće da uopšte dođemo do produžetaka", piše u komentaru.



U svakom slučaju, domaćin je vrlo realan, smatraju da su izgubili od mnogo boljeg tima, a kroz redove se provlači da je optimizam bio neopravdan, da je Srbija mnogo bolji tim, da je razlika u kvalitetu očigledna i da se sve norveške mane vide protiv ekipa koje imaju veći kvalitet.



"Uvek nam ostaje Liga nacija", gorko zaključuju Norvežani.