Njegoš Petrović želi opet u LŠ, hoće li mu se san ostvariti?

Fudbaler Crvene zvezde Njegoš Petrović rekao je danas da je njegova ekipa željna pobeda i dokazivanja i istakao da i tim, ali i on u nastavku sezone mogu mnogo više.







"U Crvenoj zvezdi su najveća očekivanja. Pobede su imperativ bilo da igramo velike ili takozvane male utakmice. Željni smo pobeda i novih dokazivanja. Motivisani smo i na svakom meču želimo da pokažemo da znamo mnogo više. Ciljevi su najviši. Verujem da bi navijači bili presrećni da posle dužeg vremena zajedno u maju slavimo titulu u prvenstvu i u kupu", rekao je Petrović za klupski sajt.



"Takodje, posle toga, Liga šampiona biće ponovo izazov, ali verujem u ovaj tim i ako Bog da ponovo ćemo igrati protiv najboljih ekipa u Evropi", dodao je on.



Osvrnuo se i na svoju ulogu u timu koju će imati u nastavku sezone.



"Moje lične želje su ekvivalentne timskim. Ne bih da se izdvajam niti da sebe ističem. Jednostavno, mi smo jedna velika porodica i treba da dišemo kao jedan. Trudiću se da pružim svoj maksimum, znam da mogu mnogo više. Gladan sam minuta, želim da igram i potrudiću se da ispunim sve zamisli šefa stručnog štaba", rekao je Petrović.



Petrović nije krio zadovoljstvo zbog rada sa novim trenerom, Dejanom Stankovićem.



"Uneo je novu energiju, željan je uspeha, rada, pobeda. Motivisan je do te mere da na svakom treningu do najsitnijih detalja radimo svaku vežbu. Sve to prenosi na nas, i mislim da mu za sada odlično ide u novoj fudbalskoj ulozi, a verujem da će tako biti i u nastavku", naveo je Petrović.