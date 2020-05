Njegoš: "Ovo ne može da se poredi, namestili smo glave"

Svi fudbaleri Crvene zvezde su oduševljeni povratkom na teren, a među njima je i Njegoš Petrović.



"Lepo je trenirati napolju posle dužeg vremena. Za sada su to treninzi sa ciljem da nam se vrati osećaj za loptu. Danas smo igrali i mali fudbal i mogu da kažem da nam je baš prijalo. Presrećan sam što smo se vratili, jer sam se zaista uželeo Marakane. Uspeli smo već da namestimo glave, znamo koji su nam ciljevi što se tiče ove sezone i pokušaćemo da ih ostvarimo osvajanjem duple krune", rekao je Njegoš Petrović.



Težak period je iza fudbalera ovog tima.



"Maksimalno smo trenirali i u izolaciji. Postajalo je sve teže kako je vreme odmicalo, ali znali smo koji su nam ciljevi i obaveze. Profesionalci smo i morali smo da ostanemo fizički spremni za povratak na teren i završnicu sezone. Ne može to da se poredi sa grupnim treninzima. Mnogo je zanimljivije kada svi zajedno treniramo", rekao je on.



Posebno apostrofira atmosferu u timu koja je sjajna nakon povratka u trenažni proces na terenu.



"Atmosfera mi je najviše nedostajala. Svi znaju da smo sjajan kolektiv i baš smo se međusobno uželeli jedni drugih. Vidi se na našim treninzima koliko smo svi nasmejani, srećni i zadovoljni zbog povratka na teren", ističe Petrović u izjavi za sajt Crvene zvezde.